En Chiquilistlán, Jalisco ya puedes disfrutar de los 60 años del Festival del Globo

Chiquilistlán, Jalisco, se prepara para celebrar uno de los eventos más esperados del año: la 60ª edición del Festival del Globo. Durante dos semanas, el cielo del pintoresco poblado se llenará de color con cientos de globos aerostáticos y de cantoya, elaborados a mano por talentosos artesanos locales.

Si aún no tienes planes para este mes patrio, este destino es ideal para disfrutar en familia. Además del espectáculo aéreo, el festival contará con actividades culturales como charrería, danzas tradicionales y música en vivo.

La celebración, que se llevará a cabo del 2 al 15 de septiembre, ofrecerá una variada oferta gastronómica, juegos mecánicos y entretenimiento para todas las edades, haciendo de Chiquilistlán un lugar vibrante, lleno de historia, cultura y diversión para locales y visitantes.

Entre las delicias culinarias podrás saborear platillos típicos como el borrego al pastor, la tradicional birria, tamales de distintos sabores, pan de horno recién hecho, café artesanal y muchas otras especialidades de la región.

Durante su estancia, los asistentes podrán recorrer el pueblo caminando, ya sea a plena luz del día, admirando la arquitectura de sus casas, o al atardecer, contemplando las estructuras históricas como la Parroquia de la Asunción, La Haciendita o la Hacienda de Capula.

Más que globos: paisajes que impulsan el ecoturismo

La región ofrece parajes naturales que promueven el turismo sostenible y el desarrollo económico local. Destacan los ríos y cascadas en las zonas de Comala y Llanito, ideales para practicar deportes de aventura como cañonismo y rappel.

Para quienes buscan tranquilidad, los balnearios de aguas termales como Paso Real y El Salitre ofrecen espacios perfectos para relajarse y reconectar con la naturaleza.

También se puede disfrutar de paisajes espectaculares desde miradores con vista a la sierra de Tapalpa y los cerros de Chiquilichi, El Picacho y La Vieja, que rodean el municipio.

Gracias a su ubicación geográfica, Chiquilistlán ofrece opciones de turismo de aventura para los amantes de la adrenalina, con rutas para ciclismo de montaña y senderismo. Además, hay hospedaje en acogedoras cabañas dentro del bosque, ideales para vivir una experiencia inmersiva en medio del entorno natural.

El Festival del Globo en Chiquilistlán 2025 es una oportunidad inmejorable para disfrutar de una celebración al estilo Jalisco: con identidad, sabor, música, naturaleza y un cielo que se pintará de fiesta. ¡No te lo puedes perder!