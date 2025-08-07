¡Conoce! Las 5 islas más seguras del Caribe

El mar, las palmeras, el sol y un traje de baño forman parte de un escenario perfecto para las vacaciones, en cualquier época del año. Una encuesta realizada por Zeta Data, detectó que las playas se posicionan como las favoritas del 33 % de los viajeros, casi todo el año, a excepción de noviembre y diciembre. Incluso el interés por este tipo de destino es 122 veces mayor, que los viajes a la montaña.

Escenarios cautivadores

El Caribe es una apuesta segura para gozar de un merecido descanso mirando el mar turquesa que se funde con el cielo. Es una fuente de bellezas naturales, salpicadas de cultura y una rica gastronomía. Si ya estás empacando las gafas de sol, el protector solar y el traje de baño, toma en cuenta cuáles son las islas más seguras de esta prístina zona.

La selección

Recientemente Always All Inclusive Tours, presentó el Índice de Seguridad de las Islas del Caribe 2025. Su elección está basada en una evaluación de factores clave como alertas del Departamento de Estado de EE.UU., la tasa de delitos graves, riesgos de huracanes y la disponibilidad de atención médica de emergencia. Las alertas e información que brindan importantes organismos, también son esenciales, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y hasta la Organización Mundial de la Salud.

El top 5 de islas más seguras

En este 2025, las cinco islas que garantizan un viaje seguro y placentero son:

1. Aruba

No sólo calificó por la ausencia de actividad de huracanes recientes, sino por sus bajos niveles de criminalidad. Se le denomina la isla Feliz, posee una cultura arubeña con una mezcla de influencias holandesas y caribeñas que se reflejan en su arquitectura. Relájate en las playas Eagle Beach y Palm Beach. Diviértete con los flamingos en la isla del Renaissance.

2. Barbados

Cuenta con excelentes servicios de seguridad, infraestructura y bajos índices delictivos. Es la cuna del Ron, así que encontrarás destilerías locales que lo elaboran y otros licores de gran calidad. Aquí es posible nadar con tortugas, explorar la cueva Harrison y bucear en el arrecife de coral del Parque Marino Folkstone, que fue creado con el hundimiento del SS Stavronikita, un carguero fantasma.

3. Granada

Se ha ganado a pulso la reputación de un destino tranquilo, se le conoce como la Isla de las Especias porque está salpicada con plantaciones de ellas. Disfruta del senderismo en la selva tropical y del maravilloso escenario de las cascadas Concord Falls. Si te gusta el snorkel, no te pierdas el Parque de las Esculturas Submarinas.

4. Curazao

Su clima político y su sólido sistema de salud la favorecen. Goza de las playas de arenas blancas en la isla deshabitada Klein Curazao. Camina sobre el puente flotante de la Reina Emma, que se abre para dejar pasar a los barcos, te conducirá a los barrios de Punda y Otrobanda en Willemstad.

5. Antigua y Barbuda

Su índice de criminalidad es relativamente bajo y cuenta con servicios de emergencia eficientes. Antigua posee 365 playas, una para cada día del año, incluidas las icónicas bahía de Dickinson y la bahía Half Moon, en forma de media luna, de allí su nombre. Si eres de espíritu aventurero, nada con mantarayas en Stingray City o deslízate en la tirolesa. En Barbuda, la isla hermana, sorpréndete con la playa 17 Mile Beach, de arena rosada.

¿Qué te parecen estas hermosas islas? Te aseguramos que visitarlas será una de las mejores elecciones para este verano o tu próxima odisea.