Zoo Art Show Paris la Défense transforma el arte urbano en una experiencia inmersiva

Zoo Art Show Paris la Défense se presenta como una de las propuestas culturales más singulares de la temporada en París. Esta exposición de arte urbano convierte un edificio completo en una obra colectiva de gran escala, donde el recorrido sustituye a la visita tradicional de museo y permite al público explorar libremente cada espacio intervenido por artistas de todo el mundo.

La experiencia se desarrolla en un inmueble de más de 4 mil metros cuadrados ubicado en el corazón de Paris la Défense. Pasillos, salas y estructuras fueron reconvertidos para mostrar la evolución del arte urbano, desde expresiones callejeras hasta formatos museísticos. El visitante avanza sin una ruta fija, lo que permite descubrir firmas, frescos monumentales, instalaciones, cuadros y piezas digitales en cada nivel.

Zoo Art Show Paris la Défense

Uno de los puntos centrales de Zoo Art Show Paris la Défense es la participación de 500 artistas provenientes de 28 países y 26 departamentos, de los cuales 360 realizaron intervenciones directamente en el lugar. Esta diversidad convierte a la expo en una de las experiencias con mayor concentración de arte urbano a nivel internacional, donde conviven distintos estilos, técnicas y discursos visuales en un solo recinto.

Además de la visita clásica, el proyecto contempla fechas especiales que ofrecen otra forma de recorrer la exposición. Destaca la “Session In The Dark”, programada para el jueves 26 de febrero desde las 19:00 horas, una experiencia nocturna con cupo limitado que permite descubrir las obras desde una perspectiva distinta y prolongar el contacto con el espacio artístico.

El recorrido es de duración libre, abierto a todo público y accesible para personas con movilidad reducida. La sede se encuentra en el Parvis de la Défense, frente al centro comercial Les 4 Temps y junto al CNIT, con acceso sencillo desde metro, RER y transporte público. También cuenta con una tienda Arty para quienes desean llevarse una pieza o recuerdo relacionado con la expo.

Zoo Art Show Paris la Défense propone una forma distinta de vivir el arte urbano en París, alejándose de los formatos tradicionales y apostando por una experiencia inmersiva, flexible y visualmente intensa.

