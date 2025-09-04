Ya llegó Titanic VR: Un viaje a través del tiempo, boletos, fechas y más

El famoso transatlántico que marcó la historia de la navegación regresa en una experiencia inmersiva que ya está en la Ciudad de México. Titanic VR: Un viaje a través del tiempo abre sus puertas el 4 de septiembre, permitiendo a los visitantes recorrer, a través de la realidad virtual, los restos del naufragio y la vida a bordo del barco más célebre del siglo XX.

Una experiencia inmersiva única

La propuesta recrea con detalle el Titanic tal como descansa hoy en el fondo del océano, a 2.4 millas de profundidad. Posteriormente, el viaje transporta a 1912, donde los asistentes pueden caminar por la Gran Escalera, recorrer salones y camarotes, y descubrir historias de pasajeros y tripulación.

Con más de 600 esculturas, piezas y escenarios diseñados en colaboración con expertos de Musealia, la experiencia combina historia y tecnología. Cada visitante cuenta con libertad de movimiento para explorar, tocar y experimentar distintos espacios que evocan la vida a bordo.

¿Qué puedes esperar?

Recorrer el naufragio en su estado actual.

Viajar a 1912 y entrar en los espacios icónicos del barco.

Conocer a personajes inspirados en pasajeros reales.

Participar en un recorrido interactivo de 45 minutos dentro de una experiencia total de una hora.

Vivir una experiencia educativa pensada para familias, amantes de la historia y fans del Titanic.

El recorrido ya está disponible en Samara Satélite, Centro Comercial de la Ciudad de México, y pronto abrirá también en Parque Las Antenas. La experiencia está abierta para mayores de 8 años y cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Boletos y costos

Los boletos se encuentran disponibles en línea a través de la página oficial de la experiencia. El costo varía según la fecha y horario seleccionado, con entradas generales en $325 pesos y precios preferenciales para grupos y familias ($275 por persona, mínimo 4).

Titanic VR: Un viaje a través del tiempo combina historia, entretenimiento y tecnología de una forma que conecta a los visitantes con uno de los episodios más recordados de la humanidad. Una experiencia que revive la grandeza del Titanic y su trágico destino, ahora disponible en la CDMX.