Ya llegó Titanic VR: Un viaje a través del tiempo, boletos, fechas y más
El famoso transatlántico que marcó la historia de la navegación regresa en una experiencia inmersiva que ya está en la Ciudad de México. Titanic VR: Un viaje a través del tiempo abre sus puertas el 4 de septiembre, permitiendo a los visitantes recorrer, a través de la realidad virtual, los restos del naufragio y la vida a bordo del barco más célebre del siglo XX.
Una experiencia inmersiva única
La propuesta recrea con detalle el Titanic tal como descansa hoy en el fondo del océano, a 2.4 millas de profundidad. Posteriormente, el viaje transporta a 1912, donde los asistentes pueden caminar por la Gran Escalera, recorrer salones y camarotes, y descubrir historias de pasajeros y tripulación.
Con más de 600 esculturas, piezas y escenarios diseñados en colaboración con expertos de Musealia, la experiencia combina historia y tecnología. Cada visitante cuenta con libertad de movimiento para explorar, tocar y experimentar distintos espacios que evocan la vida a bordo.
¿Qué puedes esperar?
- Recorrer el naufragio en su estado actual.
- Viajar a 1912 y entrar en los espacios icónicos del barco.
- Conocer a personajes inspirados en pasajeros reales.
- Participar en un recorrido interactivo de 45 minutos dentro de una experiencia total de una hora.
- Vivir una experiencia educativa pensada para familias, amantes de la historia y fans del Titanic.
El recorrido ya está disponible en Samara Satélite, Centro Comercial de la Ciudad de México, y pronto abrirá también en Parque Las Antenas. La experiencia está abierta para mayores de 8 años y cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Boletos y costos
Los boletos se encuentran disponibles en línea a través de la página oficial de la experiencia. El costo varía según la fecha y horario seleccionado, con entradas generales en $325 pesos y precios preferenciales para grupos y familias ($275 por persona, mínimo 4).
Titanic VR: Un viaje a través del tiempo combina historia, entretenimiento y tecnología de una forma que conecta a los visitantes con uno de los episodios más recordados de la humanidad. Una experiencia que revive la grandeza del Titanic y su trágico destino, ahora disponible en la CDMX.