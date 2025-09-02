La Casa Azul se ilumina: llega la Noche Azul al Museo Frida Kahlo

Durante septiembre, además de las fiestas patrias, los capitalinos podrán disfrutar de una experiencia distinta: la Noche Azul en el Museo Frida Kahlo. La icónica Casa Azul abrirá sus puertas de 18:00 a 21:00 horas para ofrecer un recorrido místico que combina arte, música y cultura a la luz de las estrellas.

Cada semana, los asistentes podrán participar en diversas actividades, como presentaciones musicales, visitas guiadas, talleres y otras sorpresas, mientras recorren el hogar donde Frida Kahlo vivió y creó muchas de sus obras.

En el recorrido, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer sus objetos personales y descubrir la historia y creatividad de esta emblemática artista.

Descubre el hogar de Frida y la riqueza cultural de México… de noche. Este septiembre, el Museo abre sus puertas en horario extendido para presentar Noche Azul, una experiencia nocturna única. 18:00 – 21:00 h Podrás recorrer la casa de Frida Kahlo mientras disfrutas de… pic.twitter.com/uDlqsbeJQh — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) August 29, 2025

Esta ampliación de horario será exclusiva para septiembre, ya que los horarios regulares del museo son:

Martes: 10:00 a 18:00 horas

Miércoles: 11:00 a 18:00 horas

Jueves a domingo: 10:00 a 18:00 horas

Sin embargo, solo los jueves se llevará a cabo la Noche Azul, permitiendo una visita en horario extendido tras el cierre habitual.

¿Cuánto cuesta la entrada para la Noche Azul en el Museo Frida Kahlo?

Si aún no tienes planes para septiembre, esta es una opción ideal para asistir en familia o con amigos y vivir una experiencia diferente.

Precios de entrada para la Noche Azul:

Boleto general: $320 pesos

Entrada para visitantes nacionales: $160 pesos

Estudiantes y profesores con credencial vigente: $60 pesos

Niños y adultos mayores: $30 pesos

Las entradas están disponibles en línea y se sugiere comprarlas con anticipación, ya que la alta demanda hace que se agoten rápidamente.

¿Dónde se ubica?

La Casa Azul se encuentra en Londres 247, colonia Del Carmen, en el corazón de Coyoacán.

Este evento la convierte en una opción atractiva tanto para capitalinos como para visitantes, al combinar patrimonio cultural, arte y una atmósfera única.