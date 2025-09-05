Valle de Bravo será sede de la exposición internacional de arte urbano “Cow Parade”

¡Las vacas bellas y coloridas! llegan al Pueblo Mágico de Valle de Bravo con la reconocida exposición internacional de arte urbano Cow Parade, convirtiéndose en escenario de esta muestra que ha recorrido las principales ciudades del mundo.

Aquí podrás admirar más de 20 esculturas de impacto diseñadas por diversos artistas, instaladas en distintos espacios públicos de la cabecera municipal, acercando el arte a las calles y a la vida cotidiana de habitantes y visitantes.

Tradicionalmente presentada en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la exposición llega por primera vez a Valle de Bravo, consolidándose como un nuevo atractivo turístico y cultural.

“Esta exposición es una oportunidad única para los vallesanos y para quienes nos visitan. Cow Parade ha estado en ciudades como Nueva York, París, Londres, Tokio, Hong Kong, Buenos Aires y Río de Janeiro, y ahora llega a Valle de Bravo, poniendo a nuestro Pueblo Mágico en los ojos del turismo nacional e internacional que busca experiencias culturales de primer nivel”, dijo la presidenta municipal, Michelle Núñez Ponce.

Asimismo, la Alcaldesa destacó que esta muestra no solo representa un escaparate artístico de talla mundial, sino también una estrategia de impulso turístico que suma a la riqueza natural, gastronómica y cultural de Valle de Bravo.

La presencia de Cow Parade se proyecta como un nuevo producto turístico temporal, capaz de atraer a miles de visitantes durante la temporada de otoño y de integrarse a las rutas y circuitos que Valle ya ofrece.

Si visitas Valle de Bravo

Si tú acudes a esta magna exposición plena de relieves hermosos, también podrás gozar de actividades complementarias como recorridos guiados, talleres, conferencias y dinámicas con la comunidad, con el objetivo de involucrar a la población local y enriquecer la experiencia de los visitantes.

¿Cuándo será Cow Parade?

Del 13 de septiembre al 15 de octubre de 2025, serán las fecha indicada para que disfrutes estas monumentales esculturas.

Con este evento, Valle de Bravo reafirma su vocación como destino cultural y turístico de México, donde el arte urbano se mezcla con la historia, la naturaleza y la hospitalidad de su gente.