España en 6 museos: arte, historia y cultura que debes descubrir

España es un destino que rebosa riqueza cultural. Con numerosos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, una gastronomía reconocida a nivel mundial y paisajes que van desde playas hasta majestuosas montañas, ofrece algo para todos los gustos.

Si planeas viajar, una visita a sus museos es indispensable. Más de mil recintos repartidos por todo el territorio albergan arte, esculturas, restos arqueológicos y otras expresiones que reflejan siglos de historia y creatividad.

Los museos que no te puedes perder en tu visita a España

Aunque Barcelona y Madrid albergan grandes exposiciones de arte, como el Museo del Prado, el Museo Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, existen muchos otros sitios igual de interesantes, cuyas salas guardan la cultura y tradiciones de distintas regiones.

Vivanco Museo Cultura de Vino

Inaugurado en 2024, ha transformado el enoturismo al ofrecer una experiencia cultural completa sobre el vino. Su colección abarca desde herramientas agrícolas y variedades de uvas hasta obras de artistas como Picasso y Sorolla, mostrando al vino como un elemento histórico y artístico fundamental.

Museo Casa Lis

Ubicado en un antiguo palacio modernista de Salamanca, es un espacio destacado dedicado al Art Nouveau y Art Déco. Su fachada y techo central cuentan con impresionantes vidrieras de colores. Entre sus exposiciones destacan colecciones de cristales venecianos y de Bohemia, criselefantinas mitológicas, figuras de bronce, joyería y la mejor colección mundial de muñecas de porcelana.

MACBA

El MACBA de Barcelona exhibe arte contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX, con obras desde los años 50 hasta los 80. Ofrece exposiciones, conferencias y actividades que lo consolidan como un punto cultural clave en la ciudad.

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Este espacio ofrece una colección desde el siglo XIII hasta la actualidad, combinando artistas locales como Oteiza y Chillida con figuras internacionales como Murillo y Barceló. La próxima ampliación del edificio, a cargo de Norman Foster, marcará una nueva etapa para este histórico museo.

MUSAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), reconocido por su arquitectura premiada, alberga más de mil 600 obras de 400 artistas, con especial enfoque en el arte europeo de finales de los 80 y principios de los 90.

Museo Bellas Artes Oviedo

Con 15 mil obras repartidas en tres edificios, esta institución ofrece un recorrido que abarca desde El Greco y Goya hasta Dalí y Miró, incluyendo también destacados artistas locales como Nicanor Piñole y Evaristo Valle. Más que una colección, es un núcleo cultural que dinamiza la ciudad gracias a su atractiva programación.