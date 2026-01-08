¿Por qué hay figuras de nopales en el Zócalo de la CDMX?

El Centro Histórico de la Ciudad de México dejó atrás la Verbena Navideña y dio paso a la presencia de grandes figuras de nopales en el Zócalo capitalino. Estas piezas forman parte de una nueva exposición al aire libre que transforma la Plaza de la Constitución en un espacio de arte accesible para locales y visitantes.

La instalación lleva por nombre “Nopalera en el corazón” y se presenta como una muestra colectiva que celebra el arte mexicano a través de uno de los símbolos más representativos del país. El nopal no solo tiene un valor gastronómico y cultural, también ocupa un lugar central en la identidad nacional, al aparecer incluso en el escudo de México. Esta exposición retoma ese significado y lo traslada al espacio público con una propuesta visual contemporánea.

Cada una de las figuras tiene forma de este alimento y fue intervenida por distintos artistas y colectivos. Los diseños varían en estilos, colores y mensajes, lo que permite al visitante encontrar interpretaciones diversas del mismo símbolo. Algunas piezas aluden a la historia, otras a la vida cotidiana, al medio ambiente o a la cultura popular. El recorrido resulta amplio, ya que la exposición reúne cientos de nopales distribuidos a lo largo del Zócalo.

¿Cuándo se inaugura Nopalera en el corazón?

Aunque varias piezas ya se encuentran instaladas, la exposición tiene una fecha oficial de inauguración. De acuerdo con información de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, “Nopalera en el corazón” se inaugura el viernes 9 de enero a las 10:30 de la mañana. Hasta ahora no se ha confirmado la fecha de cierre, por lo que se recomienda visitarla en los primeros días para recorrerla con calma. Si eres turista, nacional o extranjero o sigues de vacaciones, es una gran opción.

Al tratarse de una muestra al aire libre, es conveniente acudir con tiempo y tomar precauciones básicas, como llevar gorra o sombrero para protegerse del sol. El acceso es gratuito y no requiere registro previo, lo que la convierte en una opción cultural ideal para integrar a un paseo por el Centro Histórico.

Esta exposición de nopales convierte al Zócalo en una galería abierta que conecta tradición, arte contemporáneo y espacio urbano, reforzando el vínculo entre la ciudad y uno de los emblemas más reconocibles de México.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1299255762230185&set=a.356793296476441&type=3&ref=embed_post