¡Wooow! La espectacular ciudad de hielo de Harbin

Es como un Disneyland de hielo, tan fastuoso que el año pasado recibió un récord de 90.35 millones de turistas, con un gasto turístico de $19 mil 360 millones de dólares. ¡No te lo puedes perder!

El país de las maravillas congeladas

Se encuentra en China, este año han utilizado 400 mil metros cúbicos de hielo y nieve para crear las enormes esculturas, que se alojarán en un espacio de 1 mil 200 millones de m2. Lo ideal es visitarla alrededor de las tres de la tarde, para apreciar las esculturas en el día y observar cómo se transforman a partir de las cuatro de la tarde, que empieza a anochecer y se iluminan. Los efectos de luz son realmente espectaculares.

Se espera que abra entre el 20 y 25 de diciembre, aunque la inauguración oficial será el 5 de enero. Sin embargo, te invitará a vivir un Año Nuevo diferente, el 31 de diciembre, gracias a su gran espectáculo de fuegos artificiales.

Entre las atracciones principales destacan:

Castillos de hielo, iluminados con miles de luces LED.

La exposición Sun Island Snow Sculpture, muestra esculturas monumentales que suelen alcanzar los 40 metros de altura, creadas por artistas de todo el mundo.

El río Songhua congelado, se transforma en carnaval, permite realizar actividades invernales como ciclismo en hielo, trineos tirados por caballos, natación invernal, carros chocadores en hielo.

La atracción más popular es el Súper Tobogán de hielo de 300 metros, creado completamente con hielo.

La rueda de la fortuna Snowflake, que mide 120 metros de altura, es una imperdible, pues ofrece vistas excepcionales del parque iluminado y el río Songhua.

Presentará espectáculos de clase mundial de patinaje artístico, danza y acrobacias sobre hielo.

Tendrá un escenario doble donde se celebrarán actividades únicas. El Dream Stage, fue concebido para fiestas masivas y el nuevo Ice Snow Grand Stage, el gran escenario de hielo y nieve, recibirá figuras internacionales de gran nivel.

Diversión salpicada de emociones

Ice and Snow Happy Gathering, una zona de entretenimiento interactivo, mejorada, te invita practicar:

Snow Ring Drifting, te fascinará deslizarte en nieve sobre llantas inflables.

Escalar en hielo, desafiará tus límites y seguramente te encantará la sensación de dominio que produce.

Corre a gran velocidad en motos de nieve.

Si eres un osado aventurero, disfruta del Karting en hielo, conduce karts en pistas de hielo, es posible tener un instructor.

No te vayas sin patinar en su pista de hielo.

Imperdible

Muy cerca te encontrarás con el parque Zhaolin. Goza de un espectáculo de pequeñas, pero encantadoras linternas que ilumina fastuosamente en las noches. Además de casi 300 esculturas de hielo y nieve, que incluyen paisajes de todo el mundo, elaboradas por estudiantes universitarios. También ofrece toboganes de hielo, ideales para que los infantes se deslicen. La entrada es libre.