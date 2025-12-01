Cómo vivir la magia de Nueva York en Navidad: cinco planes para recordar

Estamos a 24 días de Navidad y Nueva York ya se prepara para recibir a cientos de turistas que buscan celebrar estas fechas en familia o con amigos. La ciudad ofrece un sinfín de actividades para todas las edades, y durante diciembre sus calles se transforman: las luces iluminan cada rincón, las decoraciones sorprenden y las pistas de hielo abren sus puertas para disfrutar del invierno neoyorquino.

Si estás pensando en viajar en esta temporada, Nueva York es una opción ideal. Desde las vidrieras de la Quinta Avenida hasta las famosas luces de Brooklyn, aquí en INVERTOUR te compartimos cinco experiencias imperdibles para vivir la Navidad en la Gran Manzana.

Patina sobre hielo en Central Park

La pista Wollman Rink, ubicada en la esquina sureste de Central Park —cerca de la Quinta Avenida y el Hotel Plaza—, es una de las más icónicas del mundo y ha aparecido en películas como Love Story, Noche en el museo y Mi pobre angelito 2.

Opera de finales de octubre a marzo. Los horarios son:

Lunes y martes: 10:00 a 14:30

Miércoles y jueves: 10:00 a 21:00

Viernes y sábado: 10:00 a 22:00

Domingo: 10:00 a 21:00

La entrada para adultos cuesta entre 15 y 38 dólares, según la demanda. Los niños de 4 a 12 años pagan 10 dólares. Conviene reservar con anticipación, sobre todo los fines de semana.

Contempla las luces navideñas de Dyker Heights

Dyker Heights, en el suroeste de Brooklyn, es famoso por sus impresionantes decoraciones navideñas desde los años 80. Algunas familias invierten más de 20 mil dólares y contratan empresas especializadas para instalar cientos de miles de luces.

Las casas se iluminan desde las 17:00 hasta aproximadamente las 21:00 entre semana, y un poco más tarde los fines de semana.

Admira las vidrieras navideñas de la Quinta Avenida

Las vidrieras de Nueva York son un espectáculo aparte. Cada año, las tiendas de lujo de la Quinta Avenida compiten por crear las decoraciones más creativas y llamativas.

Puntos imperdibles:

Bloomingdale’s (Lexington Ave y 59): En 2024 se inspiró en el musical Wicked, con tonos verdes y rosas que evocan la Ciudad Esmeralda.

Saks Fifth Avenue (Quinta Ave y 50): Frente a la Catedral de San Patricio, ofrece su tradicional espectáculo de luces en la fachada.

Tiffany & Co (Quinta Ave y 52): Exhibe escaparates elegantes con temática navideña.

Mira el encendido del árbol del Rockefeller Center

El árbol del Rockefeller Center, de 75 pies de altura y adornado con más de 50 mil luces LED, es uno de los símbolos más reconocidos de la Navidad neoyorquina. Está coronado por una estrella diseñada por Swarovski.

La ceremonia de encendido se realiza el miércoles posterior al Día de Acción de Gracias, alrededor de las 22:00. Este año será el 3 de diciembre. El árbol permanece iluminado desde el anochecer hasta la medianoche, excepto el 25 de diciembre, cuando luce encendido las 24 horas.

Asiste al Radio City Christmas Spectacular

Este espectáculo navideño, presentado desde 1933 en el Radio City Music Hall, es protagonizado por las famosas Rockettes, conocidas por la precisión de sus coreografías.

El show dura 90 minutos e incluye danza, música y efectos visuales que recrean escenas típicas de la Navidad en Nueva York. Hay hasta cinco funciones diarias entre mediados de noviembre y principios de enero.

Las entradas se agotan rápido, por lo que te aconsejamos comprarlas con anticipación en el sitio oficial.

Nueva York es, sin duda, una de las ciudades que mejor vive la Navidad. Ya sea patinando en Central Park, contemplando las luces de Brooklyn o maravillándote con el árbol del Rockefeller Center, cada rincón ofrece una dosis de magia invernal.