2 destinos que seducen gracias al mar Adriático

Croacia y Albania se encuentran entre los destinos que seducen en verano gracias a sus impresionantes playas en la costa adriática y una excelente relación calidad-precio.

Ambos países tienen una combinación de belleza natural, experiencias culturales y festivales de verano, lo que los convierte en ideales para los expertos trotamundos que buscan alternativas menos concurridas a Grecia o Italia.

La encantadora

Debes saber que Croacia registró 21.8 millones de llegadas, lo que representó un +2 %, y 110.1 millones de pernoctaciones en 2025. De ese total, sus sitios ubicados en la costa adriática lograron aproximadamente 104.6 millones de pernoctaciones, según cifras de Geographic Enigma. Durante el primer trimestre de 2026 tienen un incremento del 9.4 % en llegadas de extranjeros y lugares como Novalja se han disparado hasta en un 273 % en búsquedas.

Descubre sus icónicas playas:

Zlatni Rat , en la isla de Brač, a menudo llamada el Cuerno de Oro, es la playa más fotografiada del país. Es singular porque cambia de forma con el viento y las olas. Ofrece un contraste excepcional, un mar en calma por un lado y condiciones perfectas para practicar windsurf, kitesurf y parasailing por el otro. Goza de catas de vino en la bodega Stina, en el cercano puerto de Bol.

, en la isla de Brač, a menudo llamada el Cuerno de Oro, es la playa más fotografiada del país. Es singular porque cambia de forma con el viento y las olas. Ofrece un contraste excepcional, un mar en calma por un lado y condiciones perfectas para practicar windsurf, kitesurf y parasailing por el otro. Goza de catas de vino en la bodega Stina, en el cercano puerto de Bol. Playa Punta Rata , ubicada en la riviera de Makarska es peculiar al estar rodeada de pinos y la icónica roca de Breca que emerge del mar turquesa. Considerada una de las 10 mejores playas del mundo por Forbes . Apta para nadar, bucear o hacer kayak.

, ubicada en la riviera de Makarska es peculiar al estar rodeada de pinos y la icónica roca de Breca que emerge del mar turquesa. Considerada una de las . Apta para nadar, bucear o hacer kayak. Playa Banje, posee impresionantes vistas del casco antiguo de Dubrovnik y la isla de Lokrum. Es una playa urbana. Ideal para navegar en una moto acuática, para cenar en restaurantes frente al mar o disfrutar de la vida nocturna en el club de playa.

La fascinante

Por su parte, Albania, durante 2025, recibió más de 12 millones de visitantes extranjeros con un aumento del 4.4 % en la demanda. Se prevé que alcance los 13 millones en 2026. Se sitúa entre los tres mercados turísticos de más rápido crecimiento del mundo, de acuerdo con informes de Washington Post. Ha duplicado el número de visitantes durante la última década.

Descubre sus icónicas playas:

Playa de Dhërmi , es el corazón de la Riviera albanesa. Con aguas turquesas del mar Jónico, una costa de piedras blancas y espectaculares montañas como telón de fondo. Además de nadar, puedes realizar senderismo hacia sus miradores y vivir la noche.

, es el corazón de la Riviera albanesa. Con aguas turquesas del mar Jónico, una costa de piedras blancas y espectaculares montañas como telón de fondo. Además de nadar, puedes realizar senderismo hacia sus miradores y vivir la noche. Playa de Gjipe , conocida como “el último paraíso costero escondido de Europa”, por su ubicación en la desembocadura de un cañón escarpado, entre imponentes acantilados. Solo encontrarás naturaleza virgen y aguas cristalinas del mar Jónico. Bucea en sus cuevas o camina por los impresionantes escenarios del cañón.

, conocida como “el último paraíso costero escondido de Europa”, por su ubicación en la desembocadura de un cañón escarpado, entre imponentes acantilados. Solo encontrarás naturaleza virgen y aguas cristalinas del mar Jónico. Bucea en sus cuevas o camina por los impresionantes escenarios del cañón. Playa de Ksamil, apodada las “Maldivas de Europa” por la prensa británica, cuenta con cuatro pequeñas islas deshabitadas cerca de la costa; algunas son accesibles nadando desde su costa o remando en kayak.

Muchos viajeros combinan ahora ambos países en un único recorrido por el Adriático: vuelan a Dubrovnik, se dirigen al sur a través de Montenegro y finalizan en la Riviera albanesa.