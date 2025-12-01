Verdesicilia y EuroWelcome revelan sus novedades 2026 ante agentes mexicanos

Verdesicilia Tour Operador y EuroWelcome realizaron un exclusivo desayuno con operadores y agencias mexicanas para presentar sus novedades para el 2026, año en el que Francia e Italia se perfilan como los destinos estrella.

El encuentro contó con la presencia de Ángel Villalba Alonso, director comercial de EuroWelcome, y Sol Silva, representante de Italia en México, quien fungió como anfitriona de esta reunión matutina.

Durante la presentación, Silva explicó que la compañía tiene una trayectoria de 25 años, especializada en atender a viajeros extranjeros que eligen Italia y el Mediterráneo para sus vacaciones.

También mencionó que la firma dispone de más de 500 hoteles estratégicamente ubicados, programas flexibles, grupos privados, transporte propio, unidades de última generación —buses, minibuses y vans— y vehículos Mercedes para traslados exclusivos.

Novedades de Italia para 2026

Silva resaltó que Italia ofrece una amplia variedad de experiencias ideales para el mercado mexicano, desde gastronomía y vinos hasta autos, pastas y aceites de oliva. Asimismo, resaltó la programación en el norte, sur y en las islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega y Malta.

Entre las propuestas destacadas para 2026, disponibles a partir del 1 de febrero, se encuentran:

Riviera Italiana Dinámico

Incluye una noche en Génova y dos en la Riviera, con excursión en barco por Portofino, S. Fructuoso y Cala de los Ingleses, además de un recorrido por Génova en tuc-tuc.

Lagos del Norte Dinámico

Considera dos noches en Stresa (Lago Maggiore) y dos en Como, con visitas lacustres a las Islas Borromeas y excursiones de día completo en navío y autobús a Bellagio, Cadenabbia y Lugano (Suiza).

Programas de fe

El tour Asís, Cascia, Roma y San Giovanni Rotondo contempla tres noches en Asís, dos en Roma y dos en San Giovanni. Incluye recorrido a pie por Asís, Roma Clásica, Museos Vaticanos, viaje en autobús a Cascia, visita a San G. Rotondo y ascenso a Monte Sant’Angelo.

Toscana Gastronómica

Este paquete es de dos noches en Florencia y cuatro en Siena, con visitas regulares a ambas ciudades y a Pisa, experiencias en la región del Chianti con degustaciones en bodegas; excursión a Brunello con almuerzo y catas; y recorrido por Pienza y Montepulciano con maridajes.

Motores de Italia

Diseñado para los aficionados de los autos de lujo, incluye una noche en Bolonia y cuatro en Módena, con acceso a fábricas y museos de marcas emblemáticas como:

Ferrari Maranello

Ferrari Módena

Lamborghini

Pagani

Maserati

Ducati

EuroWelcome presenta Francia para 2026

Ángel Villalba Alonso, director Comercial de EuroWelcome, celebró el éxito que tuvo este año el tour “Encanto de los Países Bajos”, por lo que presentó sus propuestas para el 2026.

“Siempre hemos sido una operadora especializada en las Islas Británicas, y en 2025 salimos de nuestro ámbito tradicional con un nuevo circuito por los Países Bajos. Nos fue tan bien que para 2026 comenzaremos a operar un destino adicional: Francia, con dos rutas que muestran todo lo que tiene el país. Nos estamos expandiendo por Europa”, comentó para INVERTOUR.

Entre sus próximos paquetes destacan:

Inglaterra y Países Bajos Esencial

Este recorrido contempla 13 días y 12 noches para conocer puntos emblemáticos de Inglaterra, Bélgica y los Países Bajos, un viaje lleno de arte, cultura y atractivos locales.

Lo Mejor de Inglaterra y Escocia

Incluye 15 días y 14 noches para explorar la historia, tradiciones y escenarios icónicos de Inglaterra, Escocia y los Países Bajos, con visitas cuidadosamente seleccionadas.

Memorias de Francia

Con una duración de ocho días y siete noches, un itinerario por París, Normandía, Bretaña, Nantes, Burdeos, el Valle del Loira y Versalles. Incluye entradas a la Abadía Medieval del Mont Saint-Michel, el Castillo de Chambord, además de panorámicas y recorridos guiados con especialistas locales.

Maravillas de las Islas Británicas y Sabores de Francia

Circuito exclusivo por el Reino Unido, Irlanda y Francia, ideal para quienes buscan historia, naturaleza, cultura y gastronomía. Incluye acceso al Castillo de Fontainebleau, una degustación de champán y tours guiados en París, además de experiencias en Reims y Dijon.

Finalmente, Villalba Alonso informó que los circuitos comienzan a operar en la temporada cálida, de abril a octubre; no obstante, durante el invierno también ofrecen dos rutas que permiten disfrutar de las tierras altas nevadas.