W Hotels lanza su plataforma global de música en vivo: W PRESENTS

W Hotels anunció el lanzamiento de su plataforma global de música en vivo: W PRESENTS, una serie reconocida por destacar un lineup diverso de artistas y crear experiencias inmersivas que fusionan la fusionan con moda, cultura y la inconfundible energía W.

El mes de noviembre próximo, W PRESENTS presentará un lineup exclusivo en dos destinos: São Paulo y Punta Cana —el primer All-Inclusive de la marca—, cada uno celebrando la creatividad y la conexión.

W Punta Cana, Adult All-Inclusive ofrecerá un set vibrante de Rodriguez Jr. y Sinego, como parte de un fin de semana inaugural de varios días con actividades cuidadosamente diseñadas que marcan el inicio de una nueva era para W en el Caribe.

El reconocido productor francés de electrónica, intérprete en vivo y DJ Rodriguez Jr. encabezará la celebración. Él ha sido aclamado por su característico sonido de house melódico y techno. Al lineup se suma Sinego, director musical de la marca para el Caribe y América Latina, una estrella emergente y una de las voces líderes de la nueva generación del dance latino. Su presencia aportará una atmósfera inmersiva a las festividades del fin de semana.

El 13 de noviembre, W São Paulo recibirá a Awen, DJ, cantante y productora francesa reconocida por sus vocales llenos de alma y presentaciones que rompen géneros. Su estilo combina deep house, afro house y elementos electrónicos, creando una atmósfera tan íntima como poderosa.

Desde siempre, W PRESENTS ha transformado W Hotels en todo el mundo, con en escenarios para artistas visionarios como Channel Tres, DJ_Dave, Neil Frances, Aluna y más. Con esta serie, W Hotels está dando forma al futuro de las vivencias de hospitalidad de lujo. Al amplificar voces diversas y crear experiencias que desafían los límites, la marca continúa definiendo el estándar de cómo la música y la hospitalidad convergen, demostrando que el verdadero lujo habita en la intersección entre creatividad y comunidad.

Cabe destacar que W Hotels es parte del portafolio global de Marriott Bonvoy que reúne más de 30 marcas de hoteles de gran prestigio.