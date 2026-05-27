¿Un solo hotel? No, gracias

Sabías que… El 54 % de los viajeros prefiere reservar múltiples alojamientos en un mismo destino este verano para explorar diferentes barrios, una motivación que comparte el 50 % mientras que para el 35_% es una estrategia para ahorrar y estar en nuevos hoteles.

En efecto, según datos recientes de Hotels.com, el interés por esta tendencia denominada Hotel Hop se incrementó vertiginosamente en un 110 % interanual, gracias a las redes sociales. Esta flexibilidad se aprecia en 53_% en escapadas urbanas, un 48 % en viajes a islas, los festivales motivan al 32 % y un 22 % los bleisures.

Las nuevas generaciones lideran el algoritmo combinando resorts todo incluido con opciones económicas para disfrutar diversas experiencias en lugares de moda.