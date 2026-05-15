Decameron lanza Agents Rewards para premiar a los agentes de viajes por cada reserva

Decameron continúa reconociendo la labor de los agentes de viajes. La cadena hotelera con presencia en Latinoamérica presentó «Agents Rewards», un programa diseñado para premiar a los asesores de viajes y fortalecer su vínculo con la marca.

Decameron reconoce su labor

A través de esta iniciativa, cada reservación se convierte en una oportunidad para que el agente vaya acumulando recompensas, generando beneficios concretos que valoran y reconocen el esfuerzo de los asesores en la promoción de los hoteles de la compañía.

La empresa detalló que su programa se distingue por su sencillez y fácil acceso. En este sentido, informó que la inscripción para los interesados es completamente gratuita, el proceso es ágil y los expertos comienzan a generar beneficios desde su primera reserva registrada.

“De esta manera, buscamos consolidar la relación con nuestros socios estratégicos, ofreciéndoles un valor agregado que enriquece la experiencia de reservar con nuestra cadena. «Agents Rewards», además de ser una herramienta práctica, refuerza el compromiso de Decameron con el sector turístico, impulsando la motivación de los agentes y creando un círculo de beneficios que se refleja en mejores experiencias para los viajeros”, afirmó la compañía.

Con este tipo de programas, Decameron reafirma su apuesta por el trabajo conjunto con los profesionales del turismo, reconociendo su papel clave en la industria y fomentando una dinámica de colaboración que beneficia tanto a los agentes como a los clientes finales.