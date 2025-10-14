The Peninsula Hotels brilla en las Llaves MICHELIN 2025 con 12 propiedades reconocidas

The Peninsula Hotels fue una de las grandes protagonistas en la entrega de The 2025 MICHELIN Key Hotels, celebrada el 8 de octubre de 2025. Las 12 propiedades que integran su portafolio fueron incluidas en la guía internacional, con 11 de ellas obteniendo al menos una Llave MICHELIN, un reconocimiento que confirma su liderazgo en la hospitalidad de lujo a nivel global.

Las Llaves MICHELIN, lanzadas en 2024, distinguen a los hoteles más destacados del mundo con uno, dos o tres niveles de excelencia. Esta calificación busca resaltar desde las estancias excepcionales hasta las experiencias más sobresalientes en hospitalidad, servicio y diseño.

The Peninsula London y The Peninsula Istanbul lideran el reconocimiento

En esta edición, The Peninsula London obtuvo la distinción más alta de Tres Llaves MICHELIN, consolidando su posición como uno de los hoteles más destacados de Europa. Por su parte, The Peninsula Istanbul recibió Dos Llaves, siendo el único hotel de su ciudad en alcanzar dicha categoría.

Otros hoteles del grupo también destacaron con reconocimientos múltiples. The Peninsula Paris, The Peninsula Bangkok, The Peninsula Chicago y The Peninsula Beverly Hills mantuvieron su posición privilegiada al recibir nuevamente Dos Llaves, reafirmando su reputación entre los viajeros internacionales.

En tanto, The Peninsula New York y The Peninsula Tokyo conservaron Una Llave, mientras que The Peninsula Hong Kong y The Peninsula Shanghai ascendieron de categoría y recibieron Dos Llaves por primera vez. The Peninsula Beijing obtuvo Una Llave, y The Peninsula Manila fue distinguido con la categoría “Selected”, que reconoce las estancias de alta calidad dentro de la guía.

Un estándar global en hospitalidad

Para The Peninsula Hotels, estos reconocimientos reflejan décadas de compromiso con la excelencia. Gareth Roberts, Chief Operating Officer de The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, afirmó que este logro es resultado del esfuerzo y dedicación de los equipos que integran cada propiedad.

“Nos sentimos honrados de que todos nuestros hoteles hayan sido reconocidos en las Llaves MICHELIN 2025. Estas distinciones reafirman nuestro compromiso con un servicio excepcional y con ofrecer experiencias memorables a nuestros huéspedes”, comentó Roberts.

El impacto de las Llaves MICHELIN

En total, las Llaves MICHELIN 2025 reconocieron 143 hoteles con Tres Llaves, 572 con Dos Llaves y 1 mil 742 con Una Llave, sumando más de 7 mil propiedades destacadas en todo el mundo. Este programa, inspirado en la famosa Guía MICHELIN gastronómica, busca consolidarse como el nuevo referente de la hotelería internacional.

Con esta edición, The Peninsula Hotels reafirma su posición como una marca icónica, capaz de mantener su esencia tradicional mientras se adapta a las nuevas expectativas del viajero moderno. Cada una de sus propiedades continúa siendo sinónimo de elegancia, atención al detalle y hospitalidad a nivel mundial.