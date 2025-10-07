Decameron lanza propuesta integrada para conectar San Andrés y Providencia

Decameron All Inclusive Hotels & Resorts presentó una propuesta para fortalecer la conexión entre sus seis hoteles en San Andrés y una red de alojamientos aliados en Providencia.

Con el objetivo de ampliar la oferta turística nacional y facilitar el acceso a ambos destinos —reconocidos por su riqueza natural, cultural y gastronómica—, la iniciativa promueve un plan combinado que facilita el desplazamiento de los viajeros entre las islas y contribuye a la economía local.

Los afiliados a Multivacaciones Decameron podrán acceder a esta experiencia, que integra los hoteles Isleño, Aquarium, Marazul, Maryland, Los Delfines y San Luis, con hospedajes en Providencia como la Posada Enilda y el Hotel El Pirata Morgan, que ofrecen alojamiento con desayuno incluido. La propuesta incluye tarifas competitivas y espacios pensados para el descanso y el vinculo con la identidad local.

Esta estrategia reafirma el compromiso de Decameron con el desarrollo del turismo en Colombia, promoviendo eventos sostenibles y responsables que mejoran la conectividad y se alinean con la vocación cultural y ambiental del archipiélago.

San Andrés, un destino perfecto para conocer

Ubicado a pocos pasos del aeropuerto y frente a la playa Spratt Bight, San Andrés posee un ambiente auténtico en el Caribe colombiano, donde el sol, la arena y el mar de siete colores crean un paisaje inolvidable.

El resort Decameron Isleño, reconocido con la Certificación de Excelencia por TripAdvisor gracias a su servicio Todo Incluido, destaca por su diseño y privilegiada ubicación en el corazón del North End, la zona de mayor desarrollo comercial, turístico y hotelero de la isla.

Además del hotel, los turistas podrán disfrutar de las instalaciones, bares, shows y restaurantes de los demás hoteles de la isla, así como de los servicios del Club de playa Rocky Cay. También tendrán acceso a todos los beneficios del servicio integral de Decameron, haciendo de sus vacaciones una vivencia única y memorable.