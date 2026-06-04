¿Vuelas durante el Mundial? Aeroméxico y Viva ofrecerán Wi-Fi para seguir los partidos en el aire

México está a pocos días de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026, por ello Aeroméxico y Viva Aerobús anunciaron que ofrecerán a todos sus pasajeros Wi-Fi de alta velocidad para aquellos viajeros que deseen seguir los partidos de fútbol mientras están en el vuelo.

El país será sede del partido inaugural el 11 de junio de 2026. El encuentro enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México; sin embargo, la nación albergará un total de 13 partidos de los 104 que conforman el Mundial. Estos duelos se distribuirán en tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Conectividad aérea rumbo al Mundial 2026

En este contexto, ambas aerolíneas dieron a conocer esta iniciativa para brindar una mejor experiencia de vuelo a los pasajeros aficionados que decidan llegar al país.

Aeroméxico informó que el servicio estará disponible del 11 de junio al 31 de julio de manera gratuita, donde los usuarios podrán conectarse para acceder a la plataforma de streaming ViX desde sus dispositivos y seguir los encuentros deportivos en tiempo real.

Con esta alianza se busca que los viajeros disfruten de programación en directo, series y algunos de los partidos internacionales de fútbol más esperados del verano. Este beneficio estará habilitado en toda la flota Boeing 737 MAX, así como en aeronaves seleccionadas Boeing 787 Dreamliner y Embraer 190.

“En Aeroméxico seguimos transformando la experiencia de viaje para nuestros clientes, a través de colaboraciones innovadoras que nos permiten ofrecer la mejor conectividad y entretenimiento a bordo”, señaló un directivo de la aerolínea.

Por su parte, Viva Aerobús presentó su nuevo servicio de internet satelital, el cual proporcionará a los pasajeros WiFi de alta velocidad que les permitirá navegar en línea, utilizar redes sociales y ver los partidos de la Copa Mundial 2026.

Asimismo, la compañía aérea detalló que ofrecerá paquetes que van desde mensajería básica hasta planes de streaming ilimitado, con precios entre $39 y $199 pesos mexicanos, dependiendo de la duración del trayecto.

En conjunto, estas medidas buscan elevar la experiencia de vuelo durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.