Lufthansa apuesta por América y Asia con 11 nuevas rutas de larga distancia

Lufthansa incorporará nuevas rutas de largo alcance hacia América y Asia. En estos trayectos, los pasajeros podrán disfrutar de la cabina Allegris a partir del próximo invierno.

La compañía aérea presentó en 2024 este producto de a bordo, diseñado para todas las clases. El concepto integra asientos de última generación, materiales premium y sistemas tecnológicos avanzados que buscan personalizar la experiencia de viaje.

Expansión intercontinental y despliegue de Allegris

En este contexto, la compañía aérea operará al menos 11 destinos adicionales durante la temporada invernal 2026/27 con aeronaves equipadas con Allegris. Desde Frankfurt, la red incluirá Vancouver (Canadá), Houston, Denver, Atlanta, Detroit (Estados Unidos), San José (Costa Rica), Seúl (Corea del Sur) y Kuala Lumpur. La conexión sin escalas hacia la capital malaya tendrá una frecuencia de cinco vuelos semanales a partir del 25 de octubre.

El servicio hacia Kuala Lumpur será realizado con el Boeing 787-9, configurado con 287 asientos distribuidos en tres clases y equipado con la cabina Allegris. Este mismo modelo también será utilizado en la ruta Frankfurt–Chennai (India), programada desde marzo.

Desde Múnich, la expansión contempla Singapur desde finales de octubre, Washington (Estados Unidos) en marzo de 2027 y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Además, la aerolínea incrementará las frecuencias semanales en rutas transatlánticas con alta demanda durante el invierno. Entre ellas figuran los enlaces Frankfurt–Río de Janeiro (Brasil), Frankfurt–San José (Costa Rica), Frankfurt–Bogotá (Colombia), Frankfurt–Lagos (Nigeria) y Frankfurt–Hyderabad (India), así como Múnich–São Paulo (Brasil), Múnich–Ciudad de México, Múnich–Johannesburgo (Sudáfrica) y Múnich–Washington (Estados Unidos).

Con este despliegue, Lufthansa Airlines fortalece su presencia en el sudeste asiático y orienta su estrategia hacia una región de alto dinamismo económico y turístico.