México impulsa el turismo médico y prevé boom de visitantes por el Mundial 2026

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo atraerá a millones de aficionados al fútbol, sino que también podría detonar un crecimiento importante en el turismo médico en México, un sector que ya muestra una tendencia ascendente a nivel global.

De acuerdo con Doctoralia, México se ha posicionado en los últimos años como uno de los principales destinos de turismo médico en el mundo, al registrar aproximadamente 1.2 millones de pacientes internacionales en 2024 y generar una derrama económica cercana a los $5,200 millones de dólares.

Este crecimiento responde, en parte, a la búsqueda de alternativas más accesibles por parte de pacientes extranjeros, especialmente de Estados Unidos. En ese sentido, el país destaca por su cercanía geográfica y por ofrecer ahorros de entre 40% y 80% en comparación con los precios en ese mercado, según la Medical Tourism Association.

Ocho de cada diez pacientes internacionales que llegan a México provienen de Estados Unidos y solicitan principalmente tratamientos dentales, cirugías bariátricas, procedimientos oftalmológicos y cirugías estéticas.

La Secretaría de Turismo estima que durante el Mundial arribarán alrededor de 5.5 millones de visitantes adicionales en las semanas del evento, lo que representaría un incremento del 44% respecto al flujo turístico habitual.

Un sector en expansión hacia 2030

Este aumento en la movilidad internacional podría fortalecer aún más el turismo médico. Proyecciones del Consejo Mexicano de Turismo Médico indican que el sector crecerá a una tasa anual de 13.3% hacia 2030, por encima del 9.2% registrado en años anteriores. A nivel global, el mercado podría superar los $100 mil millones de dólares en ese mismo periodo, de acuerdo con Grand View Research.

“Durante junio y julio de 2026, el sector salud enfrentará un reto sin precedentes: atender las necesidades médicas de millones de visitantes internacionales que llegarán al país por el evento deportivo, sin descuidar la demanda creciente de la población mexicana. Acelerar la digitalización de la salud será clave para responder de manera eficiente a una demanda cada vez más inmediata, tanto nacional como global”, señaló Eduardo Lemus, director de marketing de Doctoralia México.

En este contexto, el Mundial 2026 no solo representará un evento deportivo de alcance global, sino también una oportunidad para reforzar la posición de México como uno de los destinos más relevantes en turismo médico a nivel internacional.