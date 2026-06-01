Tour de la Copa del Mundo 2026 en la CDMX. Aquí puedes verla

El tour de la Copa del Mundo ya pasó por varios estados de México. Como parte de las actividades previas al Mundial 2026, el trofeo recorrió distintas ciudades del país antes del inicio del torneo, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo forma parte del ambiente futbolero que ya se vive rumbo a la justa internacional. Para los aficionados, esta fue una oportunidad para ver de cerca uno de los trofeos más reconocidos del deporte y sumar la experiencia.

¿Cuándo llegará la Copa del Mundo a CDMX?

La Copa del Mundo estará en la Ciudad de México del 5 al 8 de junio. La sede confirmada será la Utopía Mixiuhca, un espacio que recibirá a los visitantes interesados en conocer el trofeo antes de que comience el torneo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el proceso para asistir, por lo que se espera que más adelante se informe si habrá registro, horarios o condiciones de acceso.Fechas y sedes del tour en México

Antes de llegar a la capital, la Copa del Mundo visitó varias ciudades. Estuvo en Guadalajara, León, Veracruz, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca, con el partido entre México y Sudáfrica. Por ello, este tour se perfila como una de las actividades más esperadas para los aficionados antes del inicio del torneo.