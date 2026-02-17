Vive la calma de la Costa Azul

Sin lugar a dudas, viajar a la playa cumple varios propósitos: escapar del caos urbano, entrar en contacto con la naturaleza, gozar de efervescentes odiseas y visitar sitios recónditos, además de obtener un tono dorado cortesía de los días bajo los rayos del sol.

El silencio brinda calma, booking.com detectó que el 43 % de los turistas asegura que tomarían vacaciones tan solo para estar más cerca del mundo natural y el 25 % prefiere disfrutar momentos más tranquilos durante las vacaciones. Incluso, desean sumergirse en rituales reparadores que inviten a la reflexión para alejarse del estrés.

Joyas inexploradas

Lo que significa que el silencio será oro en las travesías del 2026, que se logrará con sólo elegir un lugar de playa. Así que si ya estás decidido a sumergirte en el mar y tomar el sol, en INVERTOUR te invitamos a elegir entre tres destinos de la Costa Azul; una región que está experimentando un impulso hacia el turismo azul sostenible.

1- El alma rebelde de Marsella

Más que un puerto, es un laboratorio multicultural que se ha convertido en un centro de gastronomía provenzal y el arte urbano callejero. Recorre la Cité Radieuse la ciudad vertical diseñada por Le Corbusier, y descubre el MuCEM, cuya arquitectura es tan impresionante como sus exposiciones; conecta a través de una pasarela con el histórico Fuerte de Saint Jean.

Toma una copa al atardecer en el pueblo pesquero escondido bajo un puente en Les Vallon des Auffes. Si quieres ver cómo se elabora la bebida de anís de la región, acude a la fábrica Cristal Limiñana. Toma el Petit Train de Marseille para subir a la cima de Notre-Dame de la Garde con una vista impresionante y luego desciende por los estrechos callejones de Le Panier, su barrio principal. Busca una excursión en barco por las Calanques.

2- La serenidad de Saint-Raphaël

Por lo regular, es eclipsado por su vecina Saint-Tropez. Sin embargo, encontrarás más que sus espectaculares rocas rojas del Massif de l’Esterel, que producen un contraste con el mar azul del Mediterráneo, fácil de andar en bicicleta eléctrica.

Otro lugar ideal para relajarse es la Plage de Boulouris, donde es posible navegar en kayak para divisar la Île d´Or. Te encantará saber que puedes alquilar scooters submarinos para explorar los restos de naufragios romanos cerca de la costa.

3- La bahía azul profunda de Villefranche-sur-Mer

Una magnífica ribera de los años 50 con edificios color pastel y aguas cristalinas. Saint Elme es su ciudadela, una fortaleza del siglo XVI que alberga cuatro museos. La Capilla de Saint- Pierre te impactará con sus vibrantes murales dedicados a los pescadores locales creados por Jean Cocteau.

Como es un sitio de turismo sostenible, apuesta por un silencioso paseo en un barco solar por la Anse de l´Argent-Faux. Su bahía es tan tranquila que es ideal para practicar yoga en paddleboard al amanecer. Muy cerca del casco antiguo, dos calles atrás de la playa podrás probar la auténtica cocina local de Niza. Camina en la Rue Obscure, una calle cubierta bajo el casco antiguo, fresca y oscura.

Se espera que los viajes detox, que demandan el contacto con la naturaleza, sean primordiales en el auge del turismo de bienestar, que proyecta un crecimiento de $1.3 billones de dólares para 2030, según cifras de PHP Travels.