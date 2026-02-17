Día de San Patricio: cuándo se celebra y los destinos ideales para vivir la fiesta

Marzo está a la vuelta de la esquina y con él, llega una de las festividades más esperadas por los irlandeses: el Día de San Patricio, un evento en el que los tonos verdes, la cerveza, los pubs y los gorros estrafalarios cobran vida y se vuelven protagonistas de esta conmemoración.

Cada año, esta tradición se apodera de las calles y bares de numerosas ciudades alrededor del mundo. El color esmeralda tiñe fachadas de monumentos emblemáticos, mientras se organizan desfiles y actividades que han ganado popularidad internacional. Pero, ¿sabes por qué se celebra? ¿Y cuáles son los lugares ideales para vivir esta fecha? En INVERTOUR te lo contamos.

¿Quién fue San Patricio y por qué se recuerda?

Cada 17 de marzo miles de personas de diferentes países salen a las calles para rendir homenaje a uno de los personajes más destacados de Irlanda: San Patricio.

Nacido a finales del siglo IV, este misionero de origen británico es reconocido por fundar colegios, iglesias y monasterios en el país. Se dice que durante su labor logró erradicar las serpientes de la isla, aunque con el tiempo se ha interpretado que estos reptiles eran una metáfora de los druidas paganos. El patrón actual de Irlanda falleció el 17 de marzo del año 461, habiendo terminado su vida como obispo.

Entre sus símbolos más reconocibles está el trébol de tres hojas, que San Patricio habría usado para explicar la Santísima Trinidad a los irlandeses: Padre, Hijo y Espíritu Santo representaban cada hoja, formando un emblema del dogma cristiano de un Dios único en tres manifestaciones. Una manera sencilla y práctica de evangelizar en tiempos de analfabetismo.

Lugares donde se celebra el Día de San Patricio

La conmemoración de San Patricio se celebra en diversos rincones del mundo. Te presentamos algunos de los más destacados:

Dublín

Aunque originalmente era una festividad religiosa vinculada a la Cuaresma, hoy esta conmemoración se ha transformado en la fiesta más popular de Irlanda, con su epicentro en Dublín.

Aquí se realiza un desfile impresionante, los edificios se iluminan de verde intenso, se organizan festivales de cerveza y whisky, y las calles se llenan de diversión y música. Una experiencia que todo viajero debería vivir al menos una vez. Fuera de la fecha oficial, el ambiente de los pubs de Temple Bar sigue siendo un atractivo turístico imperdible.

Nueva York

En Estados Unidos, Nueva York acoge uno de los festivales más famosos de esta conmemoración. Desde 1762, los inmigrantes irlandeses se reunían cada 17 de marzo para entonar canciones tradicionales al son de las gaitas en honor a San Patricio.

Se estima que alrededor de 2 millones de personas participan cada año en el desfile, mientras que unas 150 mil marchan activamente. Para sumergirse en la tradición, se recomienda visitar la catedral de San Patricio con audioguía, un recorrido inolvidable por este emblemático templo en la Gran Manzana.

Buenos Aires

Argentina también recibió a numerosos inmigrantes irlandeses, especialmente entre 1820 y 1860 durante la Gran Hambruna. Se calcula que este país alberga la quinta comunidad irlandesa más grande fuera de la isla.

El Día de San Patricio es ideal para recorrer bares de Palermo y disfrutar de encuentros con amigos. Además, la céntrica avenida de Mayo suele ser el escenario del desfile más conocido.

Ciudad de México

La capital mexicana mantiene un vínculo especial con la comunidad irlandesa desde mediados del siglo XIX. En ese período, mexicanos e inmigrantes irlandeses se unieron en el Batallón de San Patricio para enfrentar la intervención estadounidense, compartiendo religión y objetivos en ciudades como Monterrey.

Por esta razón histórica, la conmemoración de San Patricio se celebra de manera muy particular en la Ciudad de México, combinando tradición, historia y diversión en un solo evento.