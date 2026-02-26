¿Acampar en el desierto? Descubre las jaimas de lujo del Sahara

¿Te imaginas acampar en pleno desierto? En Marruecos es posible. Aquí descubrirás jaimas de lujo en el Sahara, situadas en medio de las dunas y bajo un cielo estrellado, donde los viajeros podrán disfrutar de la tranquilidad absoluta y comprobar cómo es el silencio del entorno desértico.

En Marruecos no solo hallarás desierto, panoramas impresionantes y una exquisita gastronomía; aquí el descanso se puede experimentar de otra manera. Si deseas conocer la magia de hospedarte en este ambiente sin renunciar a todas las comodidades, en INVERTOUR te contamos todo lo que necesitas saber para alojarte en una jaima.

¿Cómo es hospedarse en una jaima en Marruecos?

Las jaimas del Sahara son mucho más que simples tiendas de lona. Constituyen un elemento esencial en la vida de los nómadas, como notarás al observar la riqueza, elegancia y funcionalidad de sus interiores. Están adornadas con mantas, alfombras y cojines, que las transforman en un espacio acogedor lleno de hospitalidad.

No tendrás que renunciar a la comodidad, ya que contarás con todas las facilidades dentro, así como con excelentes condiciones de higiene, incluido un baño completo con ducha. Todo ello, en un entorno de auténtica calma y quietud.

Durante la noche, podrás gozar de una celebración junto a la hoguera con música de tambores e instrumentos autóctonos. Una vivencia cultural que, combinada con el encanto del lugar, se puede disfrutar en cualquier época del año.

El campamento de jaimas en el Sahara ofrece habitaciones tipo tiendas nómadas, decoradas con artesanías bereberes, materiales tradicionales y equipadas con modernos colchones, además de iluminación cálida para una estancia incomparable.

¿Qué incluye la experiencia?

Dormir en un campamento en pleno desierto contempla:

Alojamiento en una carpa en el desierto con baño privado y ducha

Cena y desayuno

Traslado en dromedario al campamento (opción de 4×4 disponible)

Espectáculo de música y percusión bereber después de la cena

Atención 24 horas de nuestro personal

Si ya estás listo para vivir esta aventura única, déjate llevar por el encanto del Sahara y descubre cómo es dormir bajo un manto de estrellas. Consulta Turismo Marruecos