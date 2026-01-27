Viajes para descubrir snacks, en la mira

El Snack Tourism es impulsado por generaciones jóvenes y con 50 millones de posts en TikTok, convierte a las tiendas de conveniencia y las ediciones limitadas en los nuevos activos estratégicos del turismo cultural.

Efectivamente, ahora hay salidas para llenar las maletas con tesoros comestibles. El Snack Tourism se impone y te lleva a recorrer los pasillos de los supermercados o en la estación del tren, mientras viajas a lejanos destinos.

Salir a comer a restaurantes era estatus, digamos que hoy el deseo cambió y se prefieren experiencias más cercanas que crean conexiones.

Sus fans

Los más chicos son los que apuestan por este tipo de odiseas culinarias:

35 % planean sus itinerarios para comprar en supermercados en su próximo viaje, según Skyscanner.

77 % ama el turismo de este tipo, para disfrutar de nuevos sabores, reporta Hilton.

Se trata de una microtendencia enfocada en pequeñas travesías o simples desvíos para descubrir, degustar y hasta coleccionar papas fritas, chocolates, dulces, bebidas. Convierte los mercados locales y máquinas expendedoras en paradas obligadas para deleitar al paladar.

Los más deseados

Skyscanner reporta que siete de cada 10 viajeros a menudo realizan paradas en tienditas locales para explorar sus snacks. Por ejemplo, en EE.UU. y Canadá no puedes dejar de visitar el 7-Eleven, no será una complicación, pues existen más de 13 mil.

¿Cuál es el objetivo de los buscadores de snacks?

46 % desea probar alimentos y bebidas diferentes.

37 % quiere obtener marcas globales que no pueden conseguir en su ciudad.

36 % apuesta por las versiones locales de productos conocidos.

Los probadores de sabores, indican que es una de las mejores formas de conocer la cultura y sabores locales. Tan sólo en TikTok se pueden encontrar más de 50 millones de publicaciones sobre turismo de snacks.

El supermercado como destino

No se trata únicamente de buscar comida rápida, es una exploración antropológica. Sus características son:

Más que una parada en el supermercado, explorar las tiendas de conveniencia o locales, son puntos imperdibles en el itinerario. Incluso el 38 % de la generación los prefiere en vez de una visita a los monumentos tradicionales.

Búsqueda de lo efímero, sus adeptos son cazadores de ediciones limitadas y de culto, como los Kit Kats japoneses de temporada, hasta bebidas que sólo existen en una región específica.

Souvenirs con sabor, tras un viaje, pueden ser el motivo para invitar a amigos a una cata de hallazgos internacionales.

Sitios para un viaje de snacks

Estos son algunos de los más atractivos para este tipo de travesías:

Tokio, Japón: Es el epicentro mundial; imagínate puedes probar cientos de sabores regionales de Kit Kat y Pocky. ¡Mmmh!

París, Francia: Le da a este tipo de odiseas un savoir faire más refinado. Cuenta con las famosas galletas Petit Écolier o las mantequillas aromatizadas artesanalmente, que solo se encuentran en épiceries de barrio.

Bangkok, Tailandia: Sus mercados nocturnos son un laboratorio de texturas donde las bebidas Mogu Mogu y las crujientes algas picantes, son los más buscados.

En esencia, el turismo de snacks es la máxima manifestación de la democratización de los viajes experienciales, que da una gratificación instantánea y una conexión cultural. Los operadores ya deben estar listos para ofrecer estos itinerarios.