3 destinos playeros emergentes en 2026

Optimiza tus opciones de viajes para 2026 con los tres destinos playeros que dominan las tendencias de reserva global: Bermuda, San Cristóbal y Nieves, e Islas Turcas y Caícos. En un panorama de recuperación franca, estos paraísos emergen como alternativas estratégicas para el viajero que busca exclusividad frente al turismo de masas.

Las llegadas de turistas internacionales se incrementaron un 4% durante 2025 alrededor del mundo; se estima que se registraron 1.520 millones de turistas internacionales globalmente, por lo que la mayoría de los destinos registraron resultados sólidos. Bajo este prometedor panorama, se prevé que el turismo internacional siga en franca recuperación con un crecimiento de entre el 3% y 4% para este 2026, según cifras del Barómetro del Turismo Mundial.

Déjate seducir

Así que si tú formas parte de ese porcentaje que planea seguir conociendo el mundo mientras viaja, te tenemos tres propuestas para que las incluyas en tus planes anuales. De acuerdo, con British Airways, están ganando popularidad en la reservación de paquetes vacacionales durante 2026. Ofrecen una combinación de relajación caribeña, aventura y cultura única.

1- Bermuda, se posiciona en primer lugar con 38 % de reservas; su ubicación es en el Atlántico medio. Seduce con su arena rosada, cortesía de las conchas y corales que han sido pulverizados a lo largo de muchos años, que sobresalen en sobre las aguas turquesa y los escarpados acantilados. Te sorprenderá en su cueva Crystal & Fantasy, con sus piscinas subterráneas con estalactitas, estalagmitas y lagos de agua cristalina.

Este año se celebrará la Antigua Bermuda Race, la Semana de Vela de Antigua y la Semana de Vela de Antigua a principios de este 2026. Para una exploración histórica recorre el Royal Naval Dockyard y su museo. Practica golf frente al mar en Port Royal Golf Course o Belmont Hills. Te divertirás al recorrerla en un Twizy, un microcoche eléctrico.

2- San Cristóbal y Nieves, ocupa el segundo lugar con 31 % de reservas, ofrece increíbles y exuberantes selvas tropicales y picos volcánicos para una inmersión en la naturaleza más agreste. Es muy seguro que te encantará, pues aún no es un sitio demandado y puedes gozarlo sin tumultos de turistas. Su paisaje se encuentra dominado por el monte Liamuiga, con un cráter inactivo en la selva tropical y la península Sureste, una delgada franja de tierra, donde los océanos Atlántico y Caribe casi se tocan.

Ideal para realizar senderismo desafiante, detenerte por un cocktail en sus chiringuitos y tomar el sol en la tranquila Playa Pinney. Explora los naufragios y la abundante vida marina mientras buceas o esnorqueleas cerca de Basseterre y South Friar’s Bay. Puedes transportarte fácilmente a las dos islas en ferry.

3- Islas Turcas y Caícos 22 %, están en el tercer lugar, aunque cabe destacar que todos los años se filtra en las listas de los favoritos por sus encantadoras islas, gracias a sus aguas turquesas que son de las más deseadas del planeta. Disfruta de una variedad de actividades acuáticas en sus islas coralinas que son parte del tercer sistema de barrera de arrecifes más grande del mundo.

Los sitios de snorkel más populares son Bight Reef Coral Garden´s y Malcolm ‘s Road Beach. Playa Grace Bay, es maravillosa para relajarse; por ello, es constantemente votada como la playa número 1 a nivel mundial. No te pierdas el kitesurf en la playa Long Bay. Te encantará el Parque Nacional Chalk Sounds, con su laguna turquesa neón y sus pequeños cayos, ideal para el paddleboarding. No podemos dejar de destacar que de enero a abril son perfectas para la observación de ballenas jorobadas que migran a través del paso de las islas. ¿Cuál de las tres será tu primera elección?