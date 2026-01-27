La fiebre de los conciertos musicales es apoteósica: BTS hace historia, agotó boletos en sólo 37 minutos

En efecto, los conciertos musicales están logrando ser un hito en algunos lugares, con cifras récords de visitantes, sí, con cientos de personas que viajan para ver a sus ídolos. La magnitud del fenómeno BTS volvió a quedar demostrada en México.

La maravillosa banda surcoreana agotó en su totalidad las tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, registrando uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país.

BTS arrasa donde quiera que se presenta, aquí en México la respuesta fue inmediata y contundente desde la preventa exclusiva para fans, donde los boletos asignados se agotaron en menos de una hora. La alta expectativa continuó durante la venta general: de acuerdo con datos de Ticketmaster, 1.1 millones de personas se formaron en la fila virtual considerando las tres fechas, y la totalidad del inventario disponible se agotó en 37 minutos.

Este comportamiento confirma que la llamada fiebre BTS es un fenómeno de escala global. La gira mundial del grupo contempla decenas de países y ciudades estratégicas, y la inclusión de la Ciudad de México reafirma su peso dentro del circuito internacional de la música en vivo, así como la profunda conexión que los artistas mantienen con su base de fans.

BTS es un fenómeno mundial

La dimensión del interés por las fechas en la CDMX también se refleja en su alcance geográfico: personas de más de 1 mil 300 ciudades alrededor del mundo buscaron boletos para los shows. A nivel nacional, destacaron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro; mientras que, a nivel internacional, se registró una fuerte demanda desde lugares como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.

Con una trayectoria que ha redefinido la industria musical contemporánea, BTS trasciende los rankings y cifras de venta. El grupo, con su originalidad ha construido un movimiento cultural global que conecta a millones de personas a través de la música, mensajes positivos y valores como la diversidad y la inclusión. El impacto del K-pop y de ARMY en México lo consolida como una de las plazas más relevantes para las giras internacionales en América Latina.

En mayo, BTS regresará a la Ciudad de México para presentarse en el Estadio GNP Seguros —reconocido como el estadio de conciertos número 1 del mundo— con una comunidad de fans lista para hacer historia una vez más. México forma parte de un momento global sin precedentes, y la CDMX se confirma como escenario clave de uno de los eventos musicales más importantes del año.