8 actividades ecoturisticas en Mahahual

Experimenta la emoción de descubrir un rincón mágico donde el turismo responsable es la regla.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de México anunció la creación de un Decreto especial de fomento al ecoturismo en Mahahual. Esta iniciativa conjunta entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Semarnat, Sectur, Fonatur y el Gobierno de Quintana Roo, otorgará una categoría de protección exclusiva a la región. El objetivo central es sustituir los proyectos de gran magnitud por un modelo de desarrollo ecológico gestionado de la mano con las comunidades locales.

Sólo para viajes sustentables

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta política responde a la visión comunitaria de combinar el desarrollo económico y la generación de empleo con la conservación del entorno. Con este esquema coordinado, el destino se perfila para convertirse en el gran referente de turismo ecológico de la Costa Maya. Dicha certeza regulatoria transforma la zona en un modelo ejemplar para la comercialización de viajes sustentables y de bajo impacto.

Gracias a estos esfuerzos de preservación, la localidad se consolida de cara al verano como un santuario de primer orden para quienes buscan evitar el turismo masivo. Su ambiente relajado, sus ecosistemas prístinos y la proximidad a la Barrera de Coral Mesoamericana ofrecen el escenario ideal para una desconexión profunda en la naturaleza.

Descubriendo el paraíso

A continuación, detallamos las mejores actividades ecoturísticas para experimentar este entorno único de forma responsable.

1. Buceo en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro

El atolón de coral más grande del hemisferio norte, un santuario marino estrictamente protegido. El verano ofrece las condiciones para bucear entre formaciones coralinas prístinas, tortugas marinas y pecios históricos.

2. Esnórquel en la Barrera de Coral

Te sorprenderá saber que se encuentra a tan solo unos metros de la playa. Incluso puedes nadar directamente desde zonas ecológicas designadas o realizar excursiones cortas en kayak de bajas emisiones para practicar esnórquel.

3. Ecokayak entre los manglares

Los humedales costeros y los manglares de la zona son sumideros de carbono cruciales y zonas de cría para la vida marina local. Un recorrido guiado en kayak permite observar peces, aves y flora única sin perturbar el delicado ecosistema.

4. Ciclismo a lo largo del malecón

Posee un hermoso malecón peatonal. Pedalear en bicicleta es la forma más popular y ecológica de explorar la costa, descubrir playas escondidas y apoyar a los pequeños negocios sin contribuir a la contaminación vehicular.

5. Paddleboarding en la laguna Tranquila

La barrera de arrecifes crea una laguna tranquila y sin olas a lo largo de la playa principal. Si realizas paddleboarding al amanecer disfrutarás del paisaje marino mientras observas mantarrayas y pequeños peces que pasan por las aguas cristalinas y poco profundas.

6. Observaciónde tortugas marinas

Las playas aledañas sirven como zonas de anidación vitales para las tortugas bobas y verdes durante los meses de verano. Grupos ambientalistas locales ofrecen caminatas nocturnas educativas o charlas de concientización, enseñando a los visitantes cómo respetar los sitios de anidación y apoyar la conservación de las crías sin usar luces invasivas.

7. Aviturismo en la selva

La exuberante selva tropical que bordea Mahahual rebosa de biodiversidad. Las excursiones a pie al amanecer, guiadas por miembros de la comunidad local, ofrecen una oportunidad de avistar especies endémicas y migratorias, como tucanes, loros y momotos, lo que proporciona beneficios económicos directos a los guías rurales.

8. Excursión al Parque Ecológico Uchben Kah

Ubicado a poca distancia tierra adentro, cerca de Pedro Antonio Santos, conserva un impresionante sistema de lagunas y selva. Se centra por completo en la historia y el turismo lento, ofreciendo senderos para caminar bajo árboles centenarios y recorridos en kayak que celebran la herencia maya y la conservación de la naturaleza.