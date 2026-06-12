Anime tourism: estos son los mejores destinos para vivir el mundo del anime y el manga

¿Te imaginas visitar los escenarios que dieron vida a tus series favoritas? En Japón existen múltiples destinos reales que han servido como inspiración para el anime, el manga y la animación cinematográfica. Estos espacios se han transformado en paradas obligadas para viajeros interesados en la cultura pop nipona y en experiencias temáticas.

Para quienes disfrutan del anime y desean recorrer locaciones vinculadas con sus historias preferidas, el país ofrece una amplia variedad de rutas turísticas donde la ficción y la realidad se entrelazan.

De acuerdo con información de Japan Endless Discovery, estos lugares permiten a los visitantes conocer escenarios que inspiraron producciones emblemáticas y vivir de cerca el universo de algunas de las historias más populares de la animación japonesa.

One Piece en Kumamoto

One Piece es una de las franquicias más influyentes y populares a nivel global, creada por Eiichiro Oda. La trama sigue las travesías de Monkey D. Luffy y su tripulación en su búsqueda por convertirse en el Rey de los Piratas.

El autor es originario de la prefectura de Kumamoto, región que ha adoptado un papel importante dentro del universo de la obra. En distintos puntos de la zona se pueden apreciar esculturas de los personajes, incluyendo una figura de Luffy ubicada en la Oficina de la Prefectura de Kumamoto, lo que la convierte en un atractivo para los seguidores.

Doraemon entre Kanagawa y Toyama

Doraemon, creado por Fujiko F. Fujio, inició su publicación en 1970 y desde entonces se ha consolidado como una de las franquicias más emblemáticas del entretenimiento japonés. Aunque está dirigida principalmente al público infantil, también mantiene una fuerte base de admiradores adultos.

Uno de los sitios más visitados es el Museo Fujiko F. Fujio, ubicado en Kawasaki, en la prefectura de Kanagawa, donde se exhiben bocetos, personajes y material original de la serie.

Otra parada relevante es la ciudad de Takaoka, en la prefectura de Toyama, lugar natal del creador. Allí se encuentra la Galería de Arte Fujiko F. Fujio Hometown, un espacio dedicado a preservar y mostrar piezas relacionadas con la obra.

Detective Conan en Tottori

La ciudad de Hokuei, en la prefectura de Tottori, es reconocida por su estrecha relación con Detective Conan. En este lugar se ubica la Fábrica de Manga de Gosho Aoyama, un centro interactivo que permite conocer el proceso creativo detrás del manga y explorar el universo del autor.

Gundam en Tokio y Fukuoka

La franquicia Gundam es una de las más influyentes dentro del género mecha en Japón.

En Odaiba, dentro de Tokyo, se encuentra el Unicorn Gundam de 20 metros, una imponente figura que realiza transformaciones programadas acompañadas de luces y sonido.

Por otro lado, en Fukuoka se instaló el RX-93ff ν Gundam, una estatua de casi 25 metros de altura considerada una de las más grandes del país. En ambos destinos existen tiendas especializadas con productos oficiales de la franquicia.

El viaje de Chihiro y el imaginario de Ghibli

Spirited Away, producción del estudio Studio Ghibli, estrenada en 2001, es una de las obras más reconocidas del cine de animación japonés contemporáneo.

Uno de los espacios que suele asociarse con su estética es el Museo Arquitectónico al Aire Libre Edo-Tokio, ubicado en Tokyo, donde diversas estructuras históricas han sido señaladas como posibles referentes visuales para algunas escenas de la película.