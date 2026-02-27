Viajes Palacio entregó los VP Awards 2025 en una noche plena de emociones | Invertour

Sylvia Esquivel, Eléonore de Boysson y Claudia Favela
Industria

Viajes Palacio entregó los VP Awards 2025 en una noche plena de emociones

By
121

Viajes Palacio celebró la cuarta edición de los VP Awards, que premian a la excelencia en distintas categorías como operadores, navieras, cadena hotelera, entre otros.

Sylvia Esquivel, directora de Viajes Palacio comentó en exclusiva a INVERTOUR:

“Es una noche especial donde celebramos el esfuerzo, el compromiso y sobre todo los grandes logros que tuvimos en 2025”, señaló, en el marco del 36 aniversario de Viajes Palacio.

Durante su presentación destacó que el año pasado fortalecieron relaciones con los socios comerciales y a nivel interno en diversas áreas, como con la tarjeta Palacio.

Para 2026 hay retos importantes, donde la tecnología es de suma importancia: “Es la herramienta que nos permitirá revelar posibilidades, como lo vemos en nuestra plataforma de ventas, ahora VP One 2.0”.

En esta noche no celebraron el pasado, sino que tienen la mirada al futuro, porque harán los cimientos para los próximos cinco años, donde se enfocarán a crear su línea de grandes viajes, que tendrá itinerarios curados a la medida e hiper personalizados, para clientes más exigentes, porque “la gente sigue siendo nuestro destino”, contó Sylvia Esquivel.

Eléonore de Boysson, directora General de El Palacio de Hierro y Claudia Favela, directora de la División Lujo y Viajes, en su mensaje coincidieron en celebrar el crecimiento de doble dígito de Viajes Palacio, y de seguir con el compromiso de ser “Totalmente Palacio”, para llegar a un nuevo nivel.

Sylvia Esquivel
Sylvia Esquivel, Eléonore de Boysson y Claudia Favela
Miguel Galicia y Sylvia Esquivel
Édgar Chávez, Luis Elizalde, Lilia Álvaro y Anahí Solano
Malinalli Marquina, Ruth Leal y Sylvia Esquivel
Kristhal Jiménez, Sylvia Esquivel y Juan José Román
Jaime Díaz, Daya Cruz y Pierre Sondag
Neiyarit López, Pierre Sondag, Rosalba Herrera, Daya Cruz y Carlos Bricka
Alejandro Hernández, Ofelia Ortiz y Sylvia Esquivel
Miguel Galicia, Mauricio Bustamante y Juan José Román
Neiyarit López, Pierre Sondag, Carlos Bricka y Fernando Esqueda
Yolanda Núñez, Ruth Leal, Sylvia Esquivel, Malinalli Marquina, Elizabeth Vélez, Xenia Mendoza, Elizabeth Lara, Adriana. Hernández y Vicky Olguín
Sylvia Esquivel
Édgar Chávez, Lilia Álvaro y Anahí Solano
Juan José Román, Kristhal Jiménez, Miguel Galicia, Claudia Favela, Eléonore de Boysson, Sylvia Esquivel, Pierre Sondag y Carlos Bricka
Juan José Román y Kristhal Jiménez
Pierre Sondag, Carlos Bricka y Fernando Esqueda
Ángel Serrano Gutiérrez, Scott Lantz y Alberto Hernández
Claudia Favela
Eléonore de Boysson
Carolina Pérez, Sylvia Esquivel, Diana Olivares
Jaime Díaz, Sylvia Esquivel y Manlio Carpizo
Lilia Álvaro
Gerardo Mendoza y Sylvia Esquivel
Elizabeth Vélez
Fernando Esqueda
Juan José Román y Kristhal Jiménez
Carolina Pérez
Claudia Favela, Elizabeth Vélez, Sylvia Esquivel y Eléonore de Boysson
Sucursal Satélite
Carolina Pérez y Sylvia Esquivel
Vicky Olguín y Sylvia Esquivel
Claudia Favela, Elizabeth Lara, Sylvia Esquivel y Eléonore de Boysson
Roberto Trauwitz
Sylvia Esquivel
Claudia Favela
Eléonore de Boysson
Sergio Vargas y Alethia García
Norma Blanco, Miguel Galicia, Elizabeth Lara, Sophia Aguilar y Jaime Díaz
Armando Daniel Gómez, Mauricio Belmont, Patty Torres y Gerardo Mendoza
Javier Cabrera, Abraham Perez, Diego Ontañón y David de Frías

Ganadores de VP Awards 2025

Estos son los ganadores de la cuarta entrega de los VP Awards:

  • Mejor aerolínea internacional: Emirates
  • Mejor aerolínea nacional: Aeroméxico
  • Mejor Cadena Hotelera: Grupo Xcaret
  • Mejor ejecutivo de soporte comercial: Miguel Medina de Royal Caribbean
  • Mejor Naviera: Princess Cruises
  • Mejor Operador Nacional: Euromundo
  • Mejor Operador Internacional: Juliá Tours
  • Mejor Oficina de Turismo: República Dominicana
  • Colaborador con mayor producción (Retail): Francisco González Vargas
  • Colaborador con mayor producción (Corporativo): Berenice Dorantes Carmona
  • Sucursal con mayor producción: Polanco
  • Sucursal con mayor crecimiento: Satélite
  • Mejor ejecutivo de operaciones: Ares Méndez Rocha
  • Mejor ejecutivo de producto propio: Oswaldo Daniel Rivera Sanchez
  • Reconocimiento a la trayectoria: Concepción Elizabeth Vélez por 25 años y Sergio Silva Moreno

 

