Viajes Palacio entregó los VP Awards 2025 en una noche plena de emociones

Viajes Palacio celebró la cuarta edición de los VP Awards, que premian a la excelencia en distintas categorías como operadores, navieras, cadena hotelera, entre otros.

Sylvia Esquivel, directora de Viajes Palacio comentó en exclusiva a INVERTOUR:

“Es una noche especial donde celebramos el esfuerzo, el compromiso y sobre todo los grandes logros que tuvimos en 2025”, señaló, en el marco del 36 aniversario de Viajes Palacio.

Durante su presentación destacó que el año pasado fortalecieron relaciones con los socios comerciales y a nivel interno en diversas áreas, como con la tarjeta Palacio.

Para 2026 hay retos importantes, donde la tecnología es de suma importancia: “Es la herramienta que nos permitirá revelar posibilidades, como lo vemos en nuestra plataforma de ventas, ahora VP One 2.0”.

En esta noche no celebraron el pasado, sino que tienen la mirada al futuro, porque harán los cimientos para los próximos cinco años, donde se enfocarán a crear su línea de grandes viajes, que tendrá itinerarios curados a la medida e hiper personalizados, para clientes más exigentes, porque “la gente sigue siendo nuestro destino”, contó Sylvia Esquivel.

Eléonore de Boysson, directora General de El Palacio de Hierro y Claudia Favela, directora de la División Lujo y Viajes, en su mensaje coincidieron en celebrar el crecimiento de doble dígito de Viajes Palacio, y de seguir con el compromiso de ser “Totalmente Palacio”, para llegar a un nuevo nivel.

Sylvia Esquivel Sylvia Esquivel, Eléonore de Boysson y Claudia Favela Miguel Galicia y Sylvia Esquivel Édgar Chávez, Luis Elizalde, Lilia Álvaro y Anahí Solano Malinalli Marquina, Ruth Leal y Sylvia Esquivel Kristhal Jiménez, Sylvia Esquivel y Juan José Román Jaime Díaz, Daya Cruz y Pierre Sondag Neiyarit López, Pierre Sondag, Rosalba Herrera, Daya Cruz y Carlos Bricka Alejandro Hernández, Ofelia Ortiz y Sylvia Esquivel Miguel Galicia, Mauricio Bustamante y Juan José Román Neiyarit López, Pierre Sondag, Carlos Bricka y Fernando Esqueda Yolanda Núñez, Ruth Leal, Sylvia Esquivel, Malinalli Marquina, Elizabeth Vélez, Xenia Mendoza, Elizabeth Lara, Adriana. Hernández y Vicky Olguín Sylvia Esquivel Édgar Chávez, Lilia Álvaro y Anahí Solano Juan José Román, Kristhal Jiménez, Miguel Galicia, Claudia Favela, Eléonore de Boysson, Sylvia Esquivel, Pierre Sondag y Carlos Bricka Juan José Román y Kristhal Jiménez Pierre Sondag, Carlos Bricka y Fernando Esqueda Ángel Serrano Gutiérrez, Scott Lantz y Alberto Hernández Claudia Favela Eléonore de Boysson Carolina Pérez, Sylvia Esquivel, Diana Olivares Jaime Díaz, Sylvia Esquivel y Manlio Carpizo Lilia Álvaro Gerardo Mendoza y Sylvia Esquivel Elizabeth Vélez Fernando Esqueda Juan José Román y Kristhal Jiménez Carolina Pérez Claudia Favela, Elizabeth Vélez, Sylvia Esquivel y Eléonore de Boysson Sucursal Satélite Carolina Pérez y Sylvia Esquivel Vicky Olguín y Sylvia Esquivel Claudia Favela, Elizabeth Lara, Sylvia Esquivel y Eléonore de Boysson Roberto Trauwitz Sylvia Esquivel Claudia Favela Eléonore de Boysson Sergio Vargas y Alethia García Norma Blanco, Miguel Galicia, Elizabeth Lara, Sophia Aguilar y Jaime Díaz Armando Daniel Gómez, Mauricio Belmont, Patty Torres y Gerardo Mendoza Javier Cabrera, Abraham Perez, Diego Ontañón y David de Frías

Ganadores de VP Awards 2025

Estos son los ganadores de la cuarta entrega de los VP Awards: