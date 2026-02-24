¡Con bombo y platillo! ALTOUR México celebró su 30º Aniversario

En una noche plena de emociones, ALTOUR México festejó su 30 aniversario, y lo hizo a lo grande a lado de sus clientes, proveedores, colaboradores, socios estratégicos y amigos, quienes acompañaron a esta gran empresa de turismo.

José Luis Castro, CEO de ALTOUR México en su mensaje dijo:

“Somos una compañía dinámica, mexicana. Todo comenzó cuando me decidí a abrir una nueva compañía con un socio, Abraham Shabot”, recordó, al tiempo que realizó una remembranza de cómo ALTOUR creció, recibieron cuentas, con ventas increíbles.

Desde el inicio tuvo mucha claridad en sus ejes de negocios, que se mantienen a la fecha: viajes corporativos; grupos, congresos y convenciones y la parte de luxury leisure travel.

“Quiero agradecer a todo el equipo y personal de ALTOUR México, por los esfuerzos que hacen, para llevarnos a donde estamos el día de hoy, no paramos por tener gran actitud, respeto y tener la confianza de los clientes”, mencionó José Luis Castro, quien tiene el reto de crecer 25 % en ventas para este año.

¿Qué viene para ALTOUR México?: ventas muy fuertes, trabajando en mejoras, lo cual es muy importante, pero confían en lograr el resultado. Tras este mensaje, el equipo subió al escenario para partir el pastel conmemorativo y compartir este increíble momento.

ALTOUR, un gran referente en el turismo

Gabe Rizzi, CEO de ALTOUR, no pudo estar presente en el evento de aniversario, pero envió un mensaje en video, donde principalmente se dijo emocionado y recalcó que esto se logró por la confianza y la colaboración en el equipo. Asimismo, hizo visible el gran liderazgo de José Luis Castro, pieza clave en los éxitos de la compañía.

Gloria Guevara, CEO y presidente del WTTC, invitada especial y amiga entrañable de José Luis Castro desde años atrás, también felicitó al equipo, “porque estos 30 años, no son el resultado de una sola persona, sino de muchas”, subrayó.

Anahí Solís, directora de Contactos de CTS Collection

Emocionada y feliz, comentó a INVERTOUR: “Celebramos 30 años de ser íconos en las agencias de viajes, es una emoción personal, tengo 14 años de pertenecer a esta familia, por los logros y el nivel de agencia que somos, y estoy feliz y orgullosa de pertenecer a este equipo”.

Alejandro García Bautista, director Comercial de ALTOUR México

Aseveró sentirse feliz de formar parte de ALTOUR: “Significa la confianza, que es la base de todas las relaciones, entre nosotros, los clientes y con la industria. Y reforzar nuestra misión, gestionar las complejidades de conectar a las personas, para que puedan representar a las marcas de la mejor manera posible”.

Este encuentro reunió a decenas y decenas entre colaboradores, proveedores, clientes socios y desde luego amigos, quienes gozaron de la fiesta, que tuvo como espectáculo a MYST, donde todos disfrutaron de este musical.

Esta prestigiada familia celebró orgullosamente 30 años de historia, mirando hacia adelante con la misma curiosidad que la ha llevado a innovar, con la responsabilidad de seguir ofreciendo excelencia y con la convicción de que su mayor valor sigue siendo la confianza de quienes la acompañan… ¡Feliz Cumpleaños ALTOUR México!