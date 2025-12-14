Viajando por el mundo 2025

ENERO ENERO

Paradox Museum París, el lugar donde nada es lo que parece

El Paradox Museum en París invita a los visitantes a cuestionar la realidad y explorar un mundo donde nada es lo que parece. Este museo ofrece una experiencia inmersiva llena de ilusiones ópticas, efectos visuales y retos que desafían la lógica. Leer aquí.

FEBRERO

Matices Hotel de Barricas: Una experiencia única entre campos de agave en Tequila, Jalisco

Si buscas una vivencia diferente en el corazón del Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, Matices Hotel de Barricas te invita a sumergirte en el mundo de esta bebida. Este alojamiento único combina la tradición tequilera con un concepto innovador: habitaciones dentro de barricas gigantes, ubicadas entre los campos de agave de la Hacienda La Cofradía. Leer aquí.

MARZO MARZO

5 lugares para hacer turismo de vinos, ¡salud!

El turismo de vinos es una experiencia que no puedes dejar pasar. México y el mundo cuentan con diversos lugares perfectos para descubrir las maravillas de esta bebida milenaria. Si estás buscando un viaje enológico, aquí te presentamos cinco destinos ideales para disfrutar del vino, su producción y su historia. Leer aquí.

ABRIL ABRIL

Vive la experiencia de ser un idol del K-pop en Seúl

Si eres amante del K-pop, en Seúl puedes vivir la oportunidad de transformarte en un auténtico ídolo coreano. Esta actividad única te permite sumergirte en el glamoroso mundo de las estrellas del K-pop, con un paquete exclusivo que incluye maquillaje, peinado y una sesión fotográfica profesional al estilo de tus celebridades favoritos. Leer aquí.

MAYO

Conoce el Top5 de Laurentides, Canadá

La región de Las Laurentides, ubicada al norte de Montreal, es uno de los destinos más completos en Canadá para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza, actividades al aire libre y un acercamiento auténtico a la cultura de Québec. A solo 45 minutos de la ciudad, este lugar ofrece motivos suficientes para incluirlo en cualquier itinerario de viaje. Aquí te compartimos cinco razones clave para visitarlo. Leer aquí.

JUNIO JUNIO

The Beatles en Londres: recorrido por los sitios más emblemáticos

Conocer Londres es también adentrarse en la historia de la música. Y si hay una banda que dejó huella en la ciudad, esa es sin duda The Beatles. Hoy, existen varias formas muy particulares de explorar esa parte de la capital británica, a través de recorridos a pie o en autobuses. Existen varias empresas y cualquier turista puede elegir el que se adapte a sus tiempos o presupuesto. Leer aquí.

JULIO JULIO

9 paradisíacas playas que debes conocer

El sonido rítmico de las olas, la brisa salada y el horizonte interminable, que son parte de una escena a orillas del mar, son componentes convierten a las playas en escapes perfectos para salir de la rutina y sumergirse en unos relajantes días de descanso. Leer aquí.

AGOSTO

4 destinos soleados en Europa que debes visitar

¿Quién no ama viajar para gozar de los días bañados de sol en el verano? Aunque si están acompañados de vibrantes escapadas, pintorescos pueblos, atracciones históricas, actividades emocionantes y por supuesto suculentos platillos, se convierten en unas vacaciones espectaculares. Leer aquí.

SEPTIEMBRE

¡Visita! Las 5 islas más seguras del Caribe

El mar, las palmeras, el sol y un traje de baño forman parte de un escenario perfecto para las vacaciones, en cualquier época del año. Una encuesta realizada por Zeta Data, detectó que las playas se posicionan como las favoritas del 33 % de los viajeros, casi todo el año, a excepción de noviembre y diciembre. Incluso el interés por este tipo de destino es 122 veces mayor, que los viajes a la montaña. Leer aquí.

OCTUBRE OCTUBRE

3 clásicos que debes visitar

Hay destinos que se roban el corazón de los viajeros incansables. Probablemente, influyen los momentos memorables que vivieron en ellos y que les permiten permanecer entre sus favoritos. Lo mejor, es que son sitios que tienen mucho que ofrecer, por lo que siempre brindan nuevas opciones para elegirlo como otra alternativa para continuar descubriéndolos. Leer aquí.

NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VIA Rail: Descubre Canadá en tren con comodidad, paisajes maravillosos y experiencias únicas

¿Te imaginas recorrer Canadá en tren? Con VIA Rail Canada es posible. Este sistema ferroviario conecta estaciones en ocho provincias, ofreciendo rutas que atraviesan el país de costa a costa. A bordo, disfrutarás de paisajes espectaculares: montañas, lagos, vastas llanuras y ciudades vibrantes. Leer aquí.