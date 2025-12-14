Biboriana diciembre 2025

Enero

#EufóricaYGozosa

Vuelvo a escribirles pues desde el año pasado no lo hacía… Les deseo con todo mi corazón un muy ¡Feliz Año! Sí, por un año pleno de salud y satisfacciones. Estamos seguros que este será uno grandeeeee. Brindemos porque toda la industria se una para tener un sector fortalecido y consolidado…🙌

Febrero

#FebreroMesDelAmor

Y sí… En este mes del amooortz, quiero dedicar un momento para hablar de algunas de las parejas turisteras que trabajan juntas, además de ser ¡marido y mujer! Y sin embargo, ¡se aman! O al menos eso dicen… ¡Ja, ja, ja! 😂

Marzo

#FebreroLoco

Muchos cambios ocurrieron el mes pasado en esta industria, y ahora sí que como dice el famoso dicho: «Febrero loco, marzo… ¡otro poco!»

Abril

#YQueComienceLaPrimavera

Esta empezó con grandes bríos y muuuchos eventos. Unos buenísimos, otros más o menos y algunos más de lo mismo… 🌻

Mayo

#RepetirComoLoro

Toooodo lo que dice el organismo de turismo oficial, y sus cifras maravillosas, únicas y fantásticas, muy al estilo del pasado. Así es, a todos se les llena la boca de repetir lo que anuncia esta entidad. Siendo que en cuanto a real productividad este Tianguis tuvo algunas cosas no muy claras, y ya no se diga de otras más de las cuales muchos se quejaron… Además, muchos relatos no agradables, todo el mundo se quejó del transporte que era de terror y la logística pésima para acudir a eventos y reuniones… Que la prensa turística fue tratada muy muy mal perooooo eso, de verdad, no es nada nuevo. Ya lo saben y… ¡ahí van!… Hellooooo. 🥴

Junio

#QuéNoticia

Tras más de 20 años de trabajar en Sabre de México, el globalizador más importante del mundo, Mariana Pérez decidió decirles “bye, bye” y cerrar ese capítulo tan importante en su vida. En efecto, renunció a esta empresa agradecida por tanto que le dio. Desde ya es la flamante directora Regional LATAM de la Global Business Travel Association (GBTA). Sí, la prestigiada asociación de viajes de negocios con alcance global… Aquí ella tendrá un gran rol y entre otras muchas cosas, será responsable de estar más cerca de miembros, socios y aliados en mercados de América Latina, impulsando nuevas oportunidades de negocios, capacitación, eventos y networking.

La Marianita decidió tomar el gran reto que representa esta nueva posición que además de ser una gran corporación, obvio le ofreció un súper salario con compensaciones… e inmediatamente dijo… “¡de aquí soy!” Ja, ja, ja. No, es broma, la verdad es que Mariana Pérez es indiscutiblemente una mujer talentosa y brillante… Desde luego es un gran poder femenino, y además es mi #FashionGirl favorita… Estamos seguros que la hará en grande y sí, a veces es muy importante desafiarnos a nosotras mismas con nuevas oportunidades… ¡Mil felicidades, tú eres increíble! 💪

Julio

#IPWChicago

Esta ciudad como siempre mostró su esplendor y belleza. La verdad es que Chicago es lo máximo. IPW esta ocasión lució más pequeño, como que le hizo falta más participación de Canadá y China, porque faltaron muchos… Los que andaban locos de contentos son los representantes de Choose Chicago, el ente oficial de marketing de destinos de la ciudad, que tiene a su cargo la responsabilidad de representarlo a nivel mundial. Por ejemplo, en México, lo maneja Raphael Paredes. Se realizó la presentación de la nueva campaña “Never Done. Never Outdone”, que busca promocionar a esta bella ciudad como un destino vibrante. Entonces, todos los representantes andaban luciendo unas chamarras muy ad hoc a esta campaña, pero lo mejor fueron sus tenis Nike de edición limitada… ¡fabulosos! Están padreees. 🤩

Agosto

#IniciandoAgosto

El segundo semestre de este 2025… Qué rápido se pasa la vida… Pronto estaremos celebrando… Naaaaaaa, no nos comamos lo que resta del año, disfrutémoslo y… ¡aquí voy! 🫨

Septiembre

#AhhhSeptiembre

Amo este mes por el pozole…ja, ja, ja! Y aquí vamoooo.

#YaTieneSuTrajinera

¡Sííííí!, Mexitours estrenó en días recientes una bellísima trajinera para las excursiones de sus múltiples clientes en Xochimilco. Recordemos que esta empresa es la número 1 en Turismo Receptivo, lo digo así, sin dudarlo, aunque hay muchos improvisados, no, no, señores, es la número 1 en este segmento. Su trabajo le ha costado, años de lucha. Bueno, bueno me salí del tema. Volviendo a la embarcación, resulta que la mandaron a hacer, obtuvieron los permisos correspondientes, porque no es fácil… y les quedó hermosa… Desde luego lleva el nombre de Alicia, como la mera, mera. ¡Felicidades Mexitours, que bonita!… 🛶

Octubre

#AbreOficinaNueva

En España CWW, pues resulta que Mauricio González, CEO de esta empresa abrió una oficina en estas lejanas latitudes. Producto de su esfuerzo y arduo trabajo. En España con sus mismas cuentas -y las que se acumulen- promocionará por Europa a sus clientes. En estos momentos está tratando de dilucidar a quién enviará de su equipo, para cuidar el changarro… Wow… Mau, Mau ¡Felicidades! 🏅

Noviembre

#MesDeAlgunosCambios

Noviembre no sólo trae las prisas y el recordatorio de que ya se está terminando el año y que, después del pavo de Thanksgiving, debemos prepararnos para el otro pavo, el de Navidad… ¡ja! Esta vez, el mes alegró a la industria, o no, con dos que tres cambios que obvioooo aquí van… 🤭