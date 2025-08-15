4 destinos soleados en Europa que debes visitar

¿Quién no ama viajar días bañados de sol en el verano? Aunque si están acompañados de vibrantes escapadas, pintorescos pueblos, atracciones históricas, actividades emocionantes y por supuesto suculentos platillos, se convierten en unas vacaciones espectaculares.

Cubiertos de sol y aventuras

Para satisfacer estas demandas y gozar de una temporada estival radiante, puedes seleccionar algunas ciudades europeas.

1- España

Es una excelente apuesta que permite explorar, relajarse y, ¿por qué no? Atreverse a vivir animadas noches. Escápate a Palma, la capital de la Isla de Mallorca, que se encuentra entre los Best in Travel de Lonely Planet. Descubre su catedral gótica, el maravilloso Castillo de Bellver situado en sus colinas y sus playas. En Ibiza disfruta de sus fiestas nocturnas mundialmente famosas. En Montserrat, Cataluña, visita monasterios y practica senderismo.

Si eres intrépido, puedes unirte a la Vuelta, en España, que se celebrará del 23 de agosto al 14 de septiembre, pedalear en una bicicleta, es una maravillosa forma de conocer ciudades históricas y escenarios naturales entre montañas, ¿no crees?

2- Portugal

Cada vez más popular entre los trotamundos que buscan la calma para encontrar el equilibrio. Déjate sorprender por los lagos glaciares de aguas cristalinas

de Serra da Estrela, el valle te espera repleto de flores silvestres y rutas de senderismo. Tavira, es como una postal del pasado de este país, recorre su antiguo barrio árabe, sube a las ruinas de un castillo medieval o navega hasta sus playas en la isla de Tavira.

Atrévete a superar el desafío en Pico, la isla montaña y asciende a un volcán. Una vez que llegues a la parte alta, te sentirás cautivado e incluso inspirado por el cielo abierto que se funde con el océano infinito; desde allí podrás apreciar las islas Graciosas y Terceira. Transitarás entre campos de roca volcánica negra y capas de nubes.

3- Italia

Sólo para los que exploran experiencias auténticas con una combinación de historia, arte y delicias culinarias. En Florencia, detrás del opulento Palacio Pitti, visita un museo al aire libre, los Jardines de Bóboli, hogar de estatuas, fuentes, grutas y plantas exóticas. Mientras que en la Toscana apuesta por

un recorrido por su ruta vinícola o busca trufas. No dejes de hacer una parada en la ciudad histórica de Siena, caracterizada por sus edificios medievales.

Imperdibles las aventuras en los alpes italianos, respira el aire fresco mientras practicas senderismo, ciclismo de aventura o escalada. Incluso puedes nadar o andar en kayak en el lago di Braies, el lago de Misurina o el lago de Como. Puedes realizar paradas estratégicas en ciudades como Turín, Bellagio y Cortina d´Ampezzo, cada una con un encanto único.

4- Turquía

Es un clásico para visitar, con su mezcla vibrante de historia antigua, magníficas mezquitas y paisajes naturales, pues se trata de un país transcontinental, un puente entre Europa y Asia. La región de Capadocia te cautivará por sus surrealistas formaciones rocosas conocidas como chimeneas de hadas, ¿qué te parece observarla desde las nubes, en un globo aerostático? O apuesta por la Riviera Turca, que se extiende desde Antalya hasta Fethiye, te ofrece playas para realizar deportes acuáticos; además encontrarás ruinas antiguas en Perge y Aspendos.

Indispensable, una parada en Estambul, que engloba algunos de los iconos de esta nación como: Santa Sofía, La Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi y el efervescente Gran Bazar. En Bodrum, te espera una impresionante vida nocturna y las ruinas del Mausoleo de Halicarnaso, una de las siete maravillas del mundo.