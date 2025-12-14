¡Funnel turístico! 2025. Por Ricardo Romero

ENERO

BIENVENIDO 2025

Con alegría les doy la bienvenida al 2025 en nuestra colaboración con INVE RTOUR y “ Funnel Turístico”. Tengo muchas ideas y novedades para compartirles en este proyecto del cual me siento muy honrado de participar y seguir aportando a nuestra querida industria.

FEBRERO

Tu MARCA, el mejor aliado para el 2025

En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el segundo mes del año, y los retos no esperan. Todos hemos vivido y sabemos que nuestra querida industria del turismo es un mundo en constante cambio, y aquellos que estén listos para adaptarse y evolucionar, serán los que lleguen o permanezcan en la cima.

MARZO

DIVERSIDAD CULTURAL, una nueva forma de viajar

Esta evolución también se refleja en nuestros viajeros, la búsqueda de aventuras auténticas y significativas es una tendencia que crece a pasos agigantados. Las experiencias de diversidad cultural están redefiniendo la manera de disfrutar de un viaje, conectando de manera más profunda y genuina con la cultura local.

ABRIL

Tu mejor compañero de viaje: Los datos

Imagina que son como ese amigo que siempre sabe dónde está el restaurante de moda de la ciudad o algún evento especial y estás llegando a ese país. En el mundo del turismo los datos son ese amigo multiplicado por mil.

MAYO

El Arte de pedir ayuda

En el turismo, como en la vida, el mundo se mueve a base de acciones de personas y el apoyo de otras. A veces por negocios, otras solo el deseo de responder a una necesidad. Pero, en realidad, pedir ayuda nunca es fácil, y menos en un entorno donde la imagen lo es todo.

JUNIO

Cuando la estrategia se impone a la improvisación

¿Recuerdas cuántas campañas has lanzado “a ver si pegan”? ¿o publicas en tus redes sociales sin un plan o estrategia definida? Colegas, llegó el momento de dejar de improvisar y confiar en el poder de la estrategia.

JULIO

Más allá de la oferta vacía: el Marketing que conecta

Hoy, más que nunca el marketing turístico exige ir más allá de las pautas, las fotos perfectas o las ofertas de último minuto. El éxito ya no depende solo de lanzar promociones al aire, si no de comprender la mente del viajero moderno.

AGOSTO

Contenido: el Vendedor silencioso más efectivo

El 2025 sigue transformando el mundo y la era digital cada día deja de ser una novedad para convertirse poco a poco en una necesidad, en nuestra comunidad le llamaremos “OPORTUNIDAD” porque sin duda los retos en eso se convierten, en posibilidades. Nunca había sido tan contundente el crear un título para esta colaboración y es que no hay duda en que el contenido hoy se ha convertido en el vendedor silencioso más poderoso para las agencias de viajes, hoteles y destinos turísticos.

SEPTIEMBRE

No vendas un lugar, despierta emoción

Imagina por un momento que un viajero entra a tu agencia. Antes de mostrar algún itinerario, le ofreces una taza de café recién preparado. El aroma intenso de tu oficina, el calor de la taza en sus manos transmite cercanía, y el primer sorbo lo transporta el Eje Cafetero y las verdes praderas de Colombia. En ese momento, sin necesidad de hablar de vuelos ni de hoteles, ya lograste lo más importante: despertar una emoción, activaste sus sentidos.