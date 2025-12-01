La seducción invernal de Alemania

Quizá es uno de los países con mayor encanto para gozar de las fiestas decembrinas, primero porque se cubre de nieve y le da una apariencia encantada, segundo por sus mercados navideños, tercero por sus platillos suculentos de temporada.

De hecho, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo predice que Alemania romperá récords en cuanto a visitantes en 2025. Se espera que tan sólo la temporada invernal genere un máximo histórico de $61 mil 700 millones de dólares. Lo que podría incrementar un 11.6 % su Producto Interno Bruto, al lograr la cifra total de €499 mil millones de euros en todo el año.

Apúntalos en tu itinerario

Te aseguramos que te enamorarás por sus escenarios mágicos, sus plazas históricas, callejones medievales y delicias festivas:

1. El bosque de Turingia

Te espera con sus escenas alpinas. Más de 1 mil 400 kilómetros de pistas te permitirán deslizarte en trineo o realizar esquí de fondo entre sus maravillosos caminos y sus densos bosques de abetos.

2. Essen

Con el complejo industrial y cultural de la mina de Zollverein, en una pista de hielo de 150 metros, rodeada de chimeneas y antiguos hornos de coque. Te sorprenderá con una discoteca sobre hielo con espectáculos de luz y música.

3. Apuesta por el Calendario de Adviento

Viviente en Quedlinburg. Del 1 al 24 de diciembre abre una puerta o ventana diferente del entramado de madera y los vecinos representan una escena navideña, que va desde un nacimiento hasta un cuento ilustrado.

4. Bad Reichenhall

Ideal para la relajación, en las saunas de cristal. Aunque también es posible practicar esquí de montaña o subir a un trineo para despejar la mente.

5. Las antorchas iluminan la playa de Travemünde

En el evento Magic of Lights, en un recorrido que inicia en la oficina de turismo y culmina en el muelle. Los guías cuentan historias sobre el balneario, mientras los barcos entran y salen. Una actividad imperdible los viernes por la tarde.

6. Lauscha conserva la tradición de las bolas de Navidad de cristal

Así como brillaban en el bosque de Turingia hace 175 años. No sólo puedes recorrer los talleres donde las crean, anímate a tomar un taller para diseñar las tuyas y llévalas a tu árbol.

7. El pueblo de Seiffen

Se convierte en un paraíso navideño, donde se tallan juguetes de madera a mano como el cascanueces y ángeles.

8. Hamburgo

Se consolida entre los favoritos, de acuerdo con el índice de viajes de invierno de Tripadvisor. Aquí los sábados de adviento, los desfiles salpican de alegría, mientras que el Papá Noel volador surca los cielos en su trineo. Si lo prefieres, toma un bote para admirar las luces que iluminan la ciudad. Disfruta de conciertos navideños en la Elbphilharmonie, como Un cuento de invierno, Navidad nórdica o el Concierto de Navidad con el coro vocal NDR.

9. El Castillo de Hohenzollern

Se transforma con la “Magia Real Invernal”, con iluminaciones y decoraciones espectaculares. Es conocido como uno de los más bonitos de la temporada en Europa. Goza del glühwein, el vino caliente y los gofres.

10. Prueba el Christstollen

En el siglo XVIII era enviado como un opulento regalo a reyes y príncipes. Posee una masa jugosa por la mantequilla, abundantes pasas y una capa de azúcar. Te aseguramos que será un bocadillo celestial.