Vacaciones para el bienestar mental

El cambio de comportamiento de los turistas abre una ventana de oportunidades, enfocado a destinos de bienestar que prioricen el balance, entre los que destacan las islas Lofoten, Raja Ampat y la Riviera libanesa.

El universo de trotamundos es tan variado como las opciones de lugares para satisfacer sus deseos más recónditos. KAYAK, ha detectado que este 2026 el 66 % asegura que sus prioridades son la relajación y el reajuste mental, mientras que un 55 % afirma que viajar a un ritmo más lento es vital para despejar la mente. En pocas palabras, persiguen la calma en busca de una claridad mental.

A paso lento

Nuevamente, aparecen en el vasto escenario turístico los viajes con propósito. Sólo que en este caso la prioridad es hacerlo de forma pausada sobre las odiseas tradicionales, que por lo regular están saturadas de actividades para tratar de usar hasta el último minuto para explorar, lo que puede resultar contraproducente y provocar estrés.

Así que la evolución lógica es un trayecto a medida que permita tener espacios para la soledad, incorporación de actividades mindfulness, inmersión en la naturaleza, incluso evitar el alcohol. Por supuesto, que lo ideal sería alejarse de las temporadas altas para gozar de una mayor tranquilidad en el destino elegido.

3 destinos que reducen el ritmo

¿Sabías que cuatro de cada 10 viajeros indica que salir a paso lento amplían sus perspectivas? Si tu perteneces a este selecto grupo que tiene muy claro lo que espera en su próxima travesía, elige entre las siguientes opciones sugeridas por KAYAK para ayudarte a cumplir tu propósito:

Islas Lofoten, Noruega: Ideales para gozar de la tranquilidad ártica y la exploración consciente gracias al friluftsliv, una filosofía noruega que se traduce como vida al aire libre. Por supuesto, que tus meditaciones al amanecer te llevarán a una profunda concentración para disfrutar del sitio.

Te cautivarán las arenas blancas árticas de las playas de Haukland y Utakleiv. Una caminata hacia la cima de la montaña Reinebringen, te dejará ver los pueblos pesqueros más emblemáticos desde otra perspectiva. Debes pasear por Nusfjord, el pueblo pesquero congelado en el tiempo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Únete a una excursión de pesca de bacalao y aprende a prepararlo seco. Encontrarás senderos designados “sin ruido” en Moskenesøya.

Raja Ampat, Indonesia: Un santuario marino prístino, que te hará encontrar la paz interior. Para gozar del mar y tomar unas fotos dignas de una postal tienes que conocer el mirador Piaynemo en las islas Fam. Encuentra la calma en las islas Wayag con lagunas turquesas e icónicos islotes kársticos.

El buceo te facilitará sumergirte en una meditación subacuática, ya que en sus arrecifes encontrarás un 75 % de las especies de coral del mundo que simplemente te cautivarán. Navega a tu ritmo en kayak por sus manglares. Te garantizamos el alistamiento de mantas en Manta Sandy, en el estrecho de Dampier.

La Riviera albanesa, Albania: Te toparás con la autenticidad del Mediterráneo, verás como las ruinas antiguas conviven con playas desiertas y viñedos. Camina hasta la playa, aislada entre acantilados, apta para meditar con la brisa del mar. Disfruta de un paseo en barco que te llevará a las islas Ksamil, aptas para nadar. El Paso de Llogara de mil metros de altura brinda las mejores vistas panorámicas del Jónico.

El Parque Nacional de Butrint, es un imperdible que combina arqueología de civilizaciones griegas, romanas y bizantinas con humedales. Participa en la recolección de aceitunas en octubre y, si lo deseas, toma una clase de cocina con más de 120 variedades autóctonas. Te relajarás mientras remas en kayak por el estrecho de Corfú y admiras a lo lejos las islas griegas.