¡En este mes del amor! 3 spots en Asia para entregar el anillo de boda

El 68 % de los adultos priorizan destinos asiáticos para celebraciones de vida, Asia se consolida en 2026 como el epicentro de los escapes románticos con propósito. Según informes de Trip.com Group y Skyscanner, el crecimiento en mercados como Tailandia, Vietnam y Filipinas responde a una demanda de «lujo consciente» y retiros en la naturaleza.

Si quieres algo diferente y sorprendente para ese día tan especial para tu pareja y tu vida, Asia puede ser la elegida. De acuerdo con informes de trip.com Group. Japón, Tailandia, Vietnam y China se encuentran entre los lugares con un marcado crecimiento para este año, en busca de escapes significativos.

Mientras que una encuesta realizada por Skyscanner mostró que el 68 % de los adultos planean celebraciones en sitios de Asia y las parejas eligen Tailandia por sus opciones wellness y a Vietnam por los retiros en la naturaleza.

3 escenarios de ensueño

Así que travesías en parejas por Laos, Vietnam y Filipinas, podrían ser la ideales para vivir ese momento único cuando se comprometen con el anillo de boda. ¿Quieres saber por qué son ideales en su peculiar estilo?

El alma del sudeste asiático

Se trata de Laos, apto para desconectarse del caos de la vida diaria y reconectar con la pareja en un ambiente meditativo y espiritual. Disfruten de un crucero en barco al atardecer por el río Mekong, cuando el sol se esconde entre las montañas; con suerte, verán delfines. Es imperdible caminar entre los templos dorados de Luang Prabang, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus 30 templos budistas. Sorpréndanse con el rugir de las cataratas de múltiples niveles con pozas de piedra caliza de Kuang Si.

Para la entrega del anillo:

Un viaje en globo aerostático por Vang Vieng, puede ser ideal para ese momento especial, con los maravillosos escenarios naturales de fondo, como el río Nam Song y las montañas kársticas.

Escapada romántica de lujo

Vietnam, es una gran apuesta, pues ofrece esto y sin los precios elevados de otros puntos europeos, pero sí con la magia romántica. Es muy probable que los cautiven las terrazas escalonadas de arroz de Sapa, este recorrido lo pueden hacer en moto. Otra alternativa es Ninh Binh, conocida como “la Bahía de Ha Long en Tierra” en cuyos paisajes se mezclan ríos y cuevas de piedra caliza que emergen entre arrozales. En el Casco Antiguo de Hoi An, encontrarán el río Thu Bôn iluminado por faroles y podrán soltar uno de papel para pedir felicidad. Para gozar de playas vírgenes la apuesta es la isla de Phu Quoc, sumérjanse en la relajación en sus spas. Da Lat, los espera con sus jardines de flores en una estación de montaña de estilo colonial francés.

Para la entrega del anillo:

Aborden un navío boutique de junco, en la bahía de Lan Ha, con balcones privados y cenas de cinco platos, para cerrar con broche de oro al hacer la entrega.

Un paraíso en una isla

Las Filipinas, bordeadas por arenas blancas y aguas turquesas, donde el romance continuará fluyendo. Alberga escenarios naturales únicos como las colinas de chocolate de Bohol y las lagunas ocultas de Coron, donde la piedra caliza esconde piscinas secretas de color esmeralda. Observen las estrellas en Batanes, con ondulantes colinas. Aquí encontrarán una gran variedad de spas, apuesten por el masaje tradicional filipino, ubicado como Hilot y considerado un toque de amor y cuidado. No se pierdan un baño bajo las míticas cascadas en Siquijor, también hay columpios.

Para la entrega del anillo:

Alquila un barco en El Nido en Palawan, que los llevará entre lagunas escondidas a una zona apartada para disfrutar de un almuerzo privado preparado por un chef. Durante el postre realiza la petición de matrimonio.

Las preferencias son variadas para satisfacer las demandas de parejas que buscan conectar, recargar y gozar en una escapada romántica.