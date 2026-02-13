10 tendencias de viaje que todo turista debe conocer este 2026
Las tendencias de viaje para 2026 reflejan un cambio claro en la forma de explorar el mundo. El foco pasó del simple descanso a experiencias con intención, donde el bienestar, la tecnología, la cultura y la sostenibilidad marcaron las decisiones de viaje. A continuación, un repaso por las 10 tendencias de viaje que todo turista debe considerar este año.
-
Bienestar y belleza (glowcations)
Los viajes orientados al cuidado personal ganaron fuerza. Spas especializados, rutinas de sueño, tratamientos de piel y alimentación consciente definieron destinos donde el cuerpo y la mente ocuparon el centro de la experiencia.
-
Viajes literarios (book-trips)
Explorar ciudades y paisajes vinculados a novelas y autores favoritos se volvió una forma de reconectar con la lectura y la introspección. Librerías históricas, casas de escritores y rutas narrativas atrajeron a nuevos perfiles de viajeros.
-
Turismo multigeneracional
Las vacaciones familiares se ampliaron. Abuelos, padres y nietos comparten viajes diseñados para distintos ritmos y necesidades, con alojamientos y actividades pensadas para convivir sin prisas.
-
Búsqueda de calma y silencio
Destinos poco concurridos, naturaleza y estancias alejadas de las grandes ciudades responden a la necesidad de desconexión. El viaje se entiende como una pausa real frente a la rutina digital.
-
Eventos y cultura pop como motor del viaje
Conciertos, festivales y grandes eventos deportivos, como el Mundial 2026, impulsan desplazamientos específicos. Series y películas también influyen en la elección del destino.
-
Sostenibilidad y conciencia ambiental
Las tendencias de viaje incluyen una mayor exigencia hacia prácticas responsables. Alojamientos ecológicos, transporte con menor impacto y experiencias locales toman relevancia frente al turismo masivo.
-
Tecnología e inteligencia artificial
La IA facilita la planificación, optimiza rutas y personaliza itinerarios. Los viajeros utilizan herramientas digitales para ajustar presupuestos, tiempos y preferencias con mayor precisión.
-
Set-Jetting
Viajar a locaciones de cine y televisión se consolida. París, Nueva York, Dubrovnik, Malta, Hawái y Tailandia recibieron visitantes atraídos por series y producciones populares.
-
Turismo gastronómico local
Comer como habitante del lugar se convierte en prioridad. Mercados, puestos callejeros, tiendas de conveniencia y propuestas cotidianas permiten entender la cultura sin grandes gastos.
-
Viajes en tren
El tren gana protagonismo por comodidad y experiencia. Rutas panorámicas y trayectos icónicos ofrecen otra forma de conocer el paisaje y reducir la huella ambiental.
Estas tendencias de viaje muestran a un turista más consciente, digital y enfocado en el significado del recorrido. En 2026, viajar ya no se mide por la cantidad de destinos visitados, sino por la calidad de las experiencias vividas.