UE analiza la aprobación de un pase para agilizar el paso de viajeros durante la crisis sanitaria

Para seguridad de sus ciudadanos, la Unión Europea evalúa la implementación del Digital Green Pass, un esquema que demostrará que los habitantes de esta confederación de países cuentan, o no, con la vacuna contra el COVID-19.



Sin embargo, según lo adelantado, para que este proyecto pueda instaurarse, todos los miembros de la UE deberían estar en condiciones similares y unirse.

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este “pasaporte sanitario” proporcionará información respecto a quienes han sido inmunizados, si el viajero se ha realizado una prueba con anterioridad para detectar coronavirus o si se ha contagiado y cuántos meses tiene de su recuperación. En todo momento, se protegerán sus datos.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 1 de marzo de 2021