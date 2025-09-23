Las 7 formas de conocer el mundo con Civitatis

El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha que recuerda que viajar no significa solo moverse de un lugar a otro, sino descubrir, aprender y vivir experiencias que transforman. Con motivo de esta celebración, Civitatis, la plataforma líder en actividades en español por todo el mundo, presentó siete propuestas diseñadas para cada tipo de viajero. Desde quienes buscan cultura hasta quienes desean adrenalina, bienestar o una conexión más consciente con el planeta, aquí están las mejores formas de conocer el mundo.

1. Turismo de bienestar

El viaje se convierte en terapia. Desde las termas de Budapest hasta un hammam en Estambul o un masaje en las islas griegas, este tipo de turismo combina descanso y equilibrio. También destacan los retiros de yoga en plena naturaleza o las rutas slow travel.

2. Turismo gastronómico

Cada destino tiene un plato que lo define. Tapas en Madrid, tours nocturnos en Bangkok o clases de cocina en Florencia y Tokio son experiencias que permiten conocer un país a través de sus sabores y tradiciones culinarias.

3. Enoturismo

El vino es protagonista de recorridos que unen paisaje y tradición. Desde la Ribera del Duero hasta Burdeos, pasando por la Toscana, los viajeros recorren bodegas, disfrutan catas guiadas y descubren la cultura vitivinícola de cada región.

4. Turismo cultural

El arte y la historia se encuentran en monumentos como la Alhambra de Granada, los Museos Vaticanos en Roma o la Torre Eiffel en París. Con guías expertos, cada visita se convierte en una lección viva sobre identidad y patrimonio.

5. Turismo de aventura

El contacto con la naturaleza ofrece retos únicos. Trekking en los Picos de Europa, quad en el desierto de Marrakech, rafting o parapente en los Alpes son ejemplos para quienes buscan emoción y adrenalina.

6. Turismo temático

Series, literatura y leyendas inspiran viajes distintos. Los escenarios de Juego de Tronos en Dubrovnik, los castillos del Valle del Loira o los tours de Harry Potter en Londres permiten vivir la ficción como si fuera realidad.

7. Turismo sostenible

La conciencia ambiental impulsa experiencias responsables. Senderismo en Garajonay, avistamiento de cetáceos en las Azores o recorridos por Calakmul en México muestran cómo disfrutar de la naturaleza sin dañarla.

Con estas siete formas, Civitatis demuestra que cada viaje puede convertirse en una experiencia única, adaptada a la curiosidad y estilo de cada viajero.