Descubriendo Europa en bicicleta: Las medallas ganadoras en rutas ciclistas

Los viajes se han convertido en una poderosa herramienta para conectar con los amigos. De hecho, booking.com señala que el 38 % de los turistas desean pasar tiempo de calidad con ellos, pues al descubrir nuevos lugares estrechan lazos.

Incluso, es ideal en las travesías por trabajo, 23 % afirma que es importante conectar con sus compañeros tras terminar las jornadas, informó el reporte European Travel 2025, realizado por Accor. El mismo estudio detalló que uno de cada tres viajeros, pretende cuidar su bienestar físico y mental al viajar, para olvidarse del estrés, por lo que desean realizar actividades que van desde la meditación, deporte, además de tratamientos en spas.

Una apuesta diferente

Así que, ¿por qué no planear un trayecto que incluya recorridos en bicicleta, mientras exploras las rutas más increíbles de Europa? ¿No crees que podría ser una excelente forma de conectar con amigos, mientras logras el equilibrio al tiempo que descubres nuevos horizontes?

Es importante destacar, que no sólo se trata de elegir un sitio y rentar una bicicleta, ¡no! La ciudad seleccionada debe contar con carriles exclusivos o ciclovías, el viento y la lluvia promedio, son factores a considerar. La lista elaborada por Ferry DFDS, que opera rutas por Europa por una módica cantidad, detectó los destinos que han triunfado como los mejores.

¿Listo para saber quiénes se subieron al podio de medallas?

Medalla de oro

La puntuación de 80.1 le dio la victoria a París, gracias a que posee una red de más de 1 mil kilómetros de carriles de bici, así es fácil y rápido explorar esta gran urbe. Además, de acceder a sus famosos iconos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo, aventúrate a realizar un recorrido en medio de la naturaleza, explora el Bois de Boulogne, considerado uno de los pulmones de la ciudad por sus 845 hectáreas de bosques, que alberga el museo de arte y centro cultural de la Fundación Louis Vuitton o dirígete a la campiña francesa.

Medalla de plata

Múnich obtuvo el segundo lugar con un puntaje de 78.9. Te encantará saber que cuenta con la infraestructura y ofrece visitas guiadas en bicicleta para conocer los sitios más interesantes de la ciudad. Los recorridos parten del centro e incluso te llevan fuera de la ciudad, para que disfrutes de la naturaleza excepcional de Baviera. Otra ruta fantástica es la de Isar, que va a lo largo del río o decídete por la M-Wasserweg, de 82 kilómetros, que te conducirá hasta el lago Tegernsee.

Medalla de bronce

Fue asignada a Helsinki, por su puntuación de 77.6. Es una ciudad descrita como “hecha para ciclistas” porque cuenta con nueve kilómetros de carril bici por cada 10 mil habitantes. No necesariamente tienes que quedarte en la ciudad, puedes ampliar tu viaje, y apostar por las reservas naturales, para escapar del ambiente citadino y sumergirte en la naturaleza. Lo mejor, durante los meses invernales los carriles designados para las bicicletas se limpian frecuentemente.

No lo pienses más e invita a tus amigos a descubrir Europa en bici.