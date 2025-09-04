Coffee Party, el plan matutino que reemplaza la fiesta nocturna en CDMX

¿Has oído hablar de las Coffee Party? Este nuevo concepto está ganando popularidad en la Ciudad de México, especialmente entre las nuevas generaciones que han decidido cambiar las noches de fiesta por celebraciones más responsables, sin alcohol y en horarios matutinos.

Originadas en ciudades como Los Ángeles y Toronto, estas fiestas están llegando con fuerza a la capital del país. Cada vez más restaurantes y cafeterías organizan eventos en los que los asistentes pueden disfrutar de buena música, ambiente relajado y una taza de café —ya sea frío o caliente—, sin preocuparse por las desveladas o la resaca.

En estos espacios, los DJs se encargan de crear una atmósfera vibrante mientras los asistentes socializan, bailan y disfrutan de su bebida favorita. Las Coffee Party se están llevando a cabo principalmente de jueves a domingo, por la mañana o tarde, lo que las convierte en una excelente opción para quienes buscan planes distintos con amigos o pareja.

Así que, si aún no sabes dónde vivir la experiencia, en INVERTOUR te contamos todo.

¿Qué lugares en CDMX realizan Coffee Party?

Si buscas un plan relajado con estilo, The Verdant Coffee Party X Tonal puede ser una gran opción. Ubicado en Álvaro Obregón 160, en la colonia Roma Norte, este spot ofrece café de especialidad, música electrónica en vivo y un ambiente chill, ideal para disfrutar tu domingo con buena vibra.

Otra opción es Santos Café, una cafetería localizada en la calle Gabriel Mancera 702-B, en la colonia Del Valle. Aquí podrás disfrutar sets de Jazz Hop y Downtempo, el acompañamiento perfecto para un buen café, bebidas frías y panecillos recién horneados.

También está Sommos, un restaurante que organiza las Latte Sessions, donde podrás disfrutar de drinks, DJs en vivo y un ambiente diseñado para dejarte una experiencia memorable. Además, el lugar ofrece clases de Sculpt con vista, sesiones de yoga y talleres de pasta, ideales para quienes buscan un plan diferente y completo.

Apiñonado Café en este sitio podrás disfrutar de un buen café, charlas amenas y una excelente ambientación. No te pierdas sus eventos Coffee Sessions, donde el ambiente y la comunidad hacen que cada encuentro sea especial. Lo encontrarás en la calle Aguascalientes 112, Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En Efímero Barra de Café podrás ser parte de esta vivencia en donde podrás probar deliciosos platillos desde salados a dulces, así como exquisitas bebidas. Este acogedor lugar se encuentra en la calle General Juan Cano 176, San Miguel Chapultepec.