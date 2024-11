¡Toma nota! Celebraciones navideñas en Universal Orlando Resort este 2024

By

Universal Orlando Resort dio inicio a su temporada navideña con celebraciones desde este 22 de noviembre, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de 2024. Durante estas fechas, los visitantes podrán disfrutar de una amplia gama de actividades y experiencias diseñadas para toda la familia. Desde espectáculos mágicos hasta delicias culinarias, la Navidad se vive a lo grande en este destino.

Eventos destacados en Universal Orlando Resort

Navidad en el mundo mágico de Harry Potter: Hogsmeade y Diagon Alley se transforman con decoraciones festivas. Los visitantes disfrutarán del espectáculo nocturno The Magic of Christmas at Hogwarts Castle, actuaciones temáticas y la famosa Hot Butterbeer.

Grinchmas: En Seuss Landing, los fanáticos del Dr. Seuss podrán conocer al Grinch y disfrutar del espectáculo Grinchmas Who-liday Spectacular, una reinvención en vivo de “Cómo el Grinch robó la Navidad”.

Universal’s Holiday Parade con Macy’s: Globos gigantes y carrozas deslumbrantes desfilarán con personajes icónicos de la cultura pop.

Tribute Store y delicias navideñas

La nueva Tribute Store transportará a los visitantes a través de habitaciones inspiradas en Harry Potter, El Grinch y Earl the Squirrel. Además, los asistentes podrán comprar productos exclusivos, desde pijamas y adornos hasta el libro «The Tale of Earl the Squirrel».

Para los amantes de la gastronomía, habrá un menú con opciones como Peppermint Cheesecake Bar, Pistachio Holiday Crown y Grinch Cookies. En Universal CityWalk, no te pierdas la malteada Ugly Sweater Shake en The Toothsome Chocolate Emporium, junto con opciones especiales en Bigfire y VIVO Italian Kitchen.

Experiencias adicionales a un costo extra

Universal Holiday Tour: Un recorrido guiado con acceso a encuentros exclusivos con Santa y el Grinch, bocadillos y asientos reservados para espectáculos.

Grinch & Friends Character Breakfast: Un desayuno temático con el Grinch en Circus McGurkus Café Stoo-pendous, en Islands of Adventure.

Celebraciones en Universal CityWalk y hoteles

CityWalk en Universal Orlando Resort ofrecerá entretenimiento en vivo, cócteles temáticos y encuentros con Earl the Squirrel. Los ocho hoteles del resort tendrán decoración festiva, menús especiales y ceremonias de encendido de árboles y más.

Para despedir el año, Universal Orlando Resort contará con una cuenta regresiva de medianoche en sus parques temáticos y eventos exclusivos para continuar la celebración después de la medianoche.

Este año, Universal Orlando Resort promete una temporada navideña llena de magia y diversión.