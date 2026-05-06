El increíble Valle de los Elefantes en el Parque Safari del Zoológico de San Diego

El Valle de los Elefantes es una de las nuevas atracciones dentro del Parque Safari del Zoológico de San Diego. Esta área abrió en marzo de 2026 y representa la expansión más grande en la historia del parque en los últimos 50 años.

Con una extensión de cinco hectáreas, alberga una manada de ocho elefantes africanos. El espacio fue diseñado para ofrecer una experiencia más cercana entre visitantes y animales, con recorridos que permiten observar su comportamiento en un entorno adaptado a sus necesidades.

¿Qué se puede ver en el Valle de los Elefantes?

El Valle de los Elefantes incluye senderos que atraviesan el hábitat. A lo largo del recorrido, los visitantes encuentran plataformas de observación que permiten ver a los elefantes a una distancia aproximada de nueve metros.

El diseño del espacio incorpora elementos como piscinas, zonas de barro y áreas donde los animales buscan alimento. Esto permite observar actividades naturales de la manada en diferentes momentos del día.

También destaca la Casa Mkutano, un espacio de dos niveles donde se pueden consumir alimentos mientras se observa el hábitat.

Una experiencia enfocada en conservación

El espacio no solo busca mostrar a los animales, también tiene un enfoque educativo. Durante la visita, es posible ver cómo el personal del parque realiza tareas relacionadas con el cuidado de los elefantes, como mediciones o recolección de datos sobre su salud.

La manada incluye ejemplares de distintas edades, desde crías hasta adultos. Algunos de ellos nacieron en el parque y otros fueron rehabilitados.

Un nuevo atractivo en San Diego

El Valle de los Elefantes amplía la oferta del Parque Safari del Zoológico de San Diego. Este espacio permite a los visitantes conocer más sobre la vida de estos seres y su entorno.

Para quienes planean un viaje a California, esta experiencia se suma a las opciones de contacto con la fauna. El Valle de los Elefantes ofrece un recorrido que combina observación, información y acceso a uno de los espacios más recientes del parque.