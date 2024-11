Christmas in the Park en Six Flags México: Fechas, costo y atracciones

La temporada navideña llega a Six Flags México con su tradicional evento Christmas in the Park, que este año estará disponible del 22 de noviembre de 2024 al 19 de enero de 2025. Este espectáculo promete una experiencia inolvidable con luces, desfiles y actividades temáticas ideales para disfrutar en familia.

¿Qué incluye Christmas in the Park?

Christmas in the Park transforma el parque en un escenario lleno de magia navideña. Durante este evento, los visitantes podrán disfrutar de:

Banda en Vivo: Llenará de ritmo y diversión las tardes y noches, con música estilo Rockabilly, Villancicos y más. En el Escenario Versalles

Beyond Christmas: Sé testigo de la magnífica presentación de fuegos artificiales, música y nieve que dará inicio al encendido de millones de luces en el parque.

Bienvenida Christmas In the Park: Los duendes de Santa te recibirán en la explanada del Pueblo Francés y presentarán a tus personajes favoritos de los Looney Tunes para dar la bienvenida.

Christmas Light Parade: La magia de la Navidad no estaría completa sin este increíble desfile que recorrerá las calles de Six Flags México y llenará de alegría tu corazón. De Villa Hollywood a Pueblo Vaquero.

Duendes Rock: Un grupo de traviesos y divertidos duendes se reúnen para decidir cuál será la música que pondrá ritmo a la Navidad. En el escenario ACME

Horarios y costo

En esta temporada, el parque abrirá todos los días de 10:00 a 22:00 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar de las atracciones y eventos durante toda la jornada.

El acceso a Christmas in the Park está incluido en el Pase Anual de Six Flags México. Si aún no cuentas con uno, el boleto básico (Silver Pass) tiene un costo de 1,250 pesos e incluye visitas ilimitadas tanto a Six Flags México como a Hurricane Harbor Oaxtepec.