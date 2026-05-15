Eleva la adrenalina con 4 nuevas montañas rusas en 2026

¿Listo para llevar la oferta de entretenimiento al siguiente nivel? Descubre las cuatro maravillosas montañas rusas que están redefiniendo el turismo de parques temáticos este 2026.

Desde la velocidad extrema de Universal Studios con su tecnología de derrape en 360º, hasta la inmersión multisensorial de Dollywood y Legoland, y el récord en SeaWorld el verano de 2026 se consolida como el año dorado para travesías de aventura en familia.

1 Fast & Furious: Hollywood Drift

Esta es la primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad de Universal Studios Hollywood, y busca sumergirte de lleno en una carrera callejera. Los vehículos utilizan una innovadora tecnología de rotación de 360º para crear la auténtica sensación de un auto derrapando a alta velocidad.

Inmersión: La pista es un recorrido aéreo que serpentea de forma espectacular sobre secciones del parque, incluyendo las icónicas escaleras mecánicas Starway que conectan los estacionamientos superior e inferior. Lleva una velocidad de 72 mph y tiene una longitud de casi 12 campos de fútbol.

Abrirá: Verano 2026.

2- NightFlight Expedition

Rompe con el concepto de una tradicional roller coaster, única en su tipo, porque ofrece cuatro atracciones en una dentro del Parque Dollywood. Subes a bordo de un vehículo anfibio que te lleva en un viaje nocturno a través de las Montañas Humeantes para encontrar una rara bioluminiscencia. La experiencia se combina a la perfección con un recorrido a oscuras, una montaña rusa, un descenso en balsa por rápidos y un paseo en barco por un lago resplandeciente.

Inmersión: Se desarrolla dentro de una enorme instalación de 44 mil pies cuadrados (lo que equivale a cuatro campos de fútbol) repleta de proyecciones multimedia y efectos especiales. La velocidad máxima alcanza los 47 km/h, así que está diseñado para toda la familia, incluidos abuelos y pequeños a partir de cinco años.

Abrirá en verano de 2026.

3- Galacticoaster

Se trata de la nueva pieza central de Lego Galaxy en Legoland California y Florida. La aventura comienza aún antes de subirse. Primero hay que caminar por un puerto espacial interactivo para personalizar el vehículo con más de 600 combinaciones de diseño. Después despega de la plataforma de lanzamiento Legoland Spaceport 886 en una misión a través de una galaxia inexplorada, rodeada de iluminación sincronizada y efectos digitales.

Inmersión: Fiel a los principios del parque, permite construir y jugar al diseñar el coche. Las emociones no se detienen, pues alcanza velocidades cercanas a los 64 km/h a lo largo de un recorrido de 457 metros. Cabe destacar que es una montaña rusa cubierta.

Ya se encuentran abiertas.

4- Barracuda Strike

Espera en SeaWorld San Antonio, la enorme montaña rusa familiar invertida, que ostenta el título de la más alta en su tipo en Norteamérica. A diferencia de las intensas montañas rusas colgantes con looping, se centra en un vuelo suave y vertiginoso. Apta para infantes que miden 107 cm en adelante. Permite volar sobre el agua sin nada bajo los pies, brindando una sensación única de libertad.

Inmersión: Los pasajeros quedan suspendidos bajo 550 metros de vía. También se eleva por una colina de 27 metros antes de caer y deslizarse sobre un lago de esquí acuático del parque a velocidades de hasta 71 km/h.

Abrió en marzo.