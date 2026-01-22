The Peninsula Hotels presenta Art in Resonance 2026, una alianza cultural global junto al V&A

The Peninsula Hotels anunció la edición 2026 de “Art in Resonance”, su programa global de arte contemporáneo que regresa con una colaboración curatorial renovada junto al Museo Victoria and Albert (V&A). Debutará en The Peninsula Hong Kong durante el Mes de las Artes, en marzo, y reforzará el papel del grupo hotelero como un actor relevante en el impulso del intercambio cultural a nivel internacional.

Desde su lanzamiento en 2019, “Art in Resonance” se consolidó como una plataforma que invita a artistas emergentes y de media carrera a crear obras site-specific en diálogo con la arquitectura, la historia y el contexto de cada propiedad de The Peninsula Hotels. La unión con el V&A, uno de los museos más influyentes del mundo en arte, diseño y performance, aporta una visión curatorial sólida y una red global de talento artístico que eleva el alcance del programa.

“Estamos orgullosos de continuar nuestra colaboración con el V&A. Esta alianza representa nuestra visión compartida de presentar arte de clase mundial, inmersivo e intencional, que trascienden fronteras y conectan con audiencias de todo el mundo”, señaló Benjamin Vuchot, director Ejecutivo de The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited.

Art in Resonance 2026

La edición 2026 pone un énfasis especial en especialistas asiáticos con proyección internacional. En The Peninsula Hong Kong, los huéspedes y el público local tendrán acceso a una serie de instalaciones que integran arte, espacio y experiencia.

La artista hongkonesa Angel Hui es la encargada de intervenir la fachada del hotel con una obra que aborda la identidad cultural desde una mirada contemporánea. Su participación, junto con su selección para la 61ª Bienal de Venecia, subraya el papel de “Art in Resonance” como plataforma de lanzamiento para nuevas voces del arte global.

En el interior del hotel, The Lobby albergará una instalación cerámica del indonesio Albert Yonathan Setyawan, radicado en Tokio. La obra explora conceptos como ritual, repetición y espacio sagrado, y fue curada por el Dr. Louis Copplestone, especialista del V&A en arte del sudeste Asiático. Esta colaboración refleja el interés de The Peninsula Hotels por presentar prácticas artísticas interculturales con un sustento académico sólido.

En el primer piso, junto a The Verandah, destaca una colaboración entre el arquitecto Dr. William Lim y la casa de alfombras Tai Ping. El proyecto incluye diseño, materialidad e identidad, y marca el segundo año consecutivo de participación de la firma en “Art in Resonance”.

Además, el programa mantiene su proyección internacional. Obras comisionadas en ediciones previas continuarán su recorrido por otras propiedades del grupo, como The Peninsula London, y por espacios del propio V&A en South Kensington.

Con “Art in Resonance”, The Peninsula Hotels reafirma su compromiso con la cultura, al integrar arte contemporáneo en la experiencia hotelera y generar encuentros accesibles entre creadores, huéspedes y comunidades locales.