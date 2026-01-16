Planeta Prehistórico: Dinosaurios, la experiencia inmersiva que revive el mundo perdido en París

Viajar al pasado es posible gracias a Planeta Prehistórico: Dinosaurios, una experiencia inmersiva que transporta a los visitantes 66 millones de años atrás para conocer de cerca a las criaturas que dominaron la Tierra. Esta propuesta se presenta en el Atelier des Lumières, en París, y combina tecnología visual, narrativa cinematográfica y música original para crear un recorrido educativo y sensorial.

Desde el primer momento, el público camina entre dinosaurios a tamaño real que aparecen a través de proyecciones de 360º. El recorrido atraviesa océanos, desiertos, selvas y zonas volcánicas que muestran distintos ecosistemas del planeta prehistórico. Cada escena ofrece una perspectiva clara sobre cómo era la vida en la Tierra antes de la extinción masiva que marcó el fin de esta era.

Planeta Prehistórico: Dinosaurios, no te la puedes perder

Uno de los elementos centrales de Planeta Prehistórico: Dinosaurios es su narrativa, guiada por la voz del actor francés Gérard Lanvin. Su relato acompaña al visitante a lo largo del recorrido y aporta contexto a cada entorno, lo que facilita la comprensión de este periodo histórico sin recurrir a explicaciones complejas. La actividad se enfoca tanto en el asombro visual como en la divulgación accesible para públicos de distintas edades.

La banda sonora original refuerza esta inmersión. La música, creada por Hans Zimmer junto con Anže Rozman y Kara Talve para Bleeding Fingers Music, acompaña cada escena y marca el ritmo del viaje. El sonido se integra con las imágenes para crear una atmósfera envolvente que mantiene la atención durante toda la visita, cuya duración aproximada es de 50 minutos.

Está pensada para personas a partir de los seis años y cuenta con accesibilidad para visitantes con movilidad reducida. Por motivos de seguridad, no se permite el ingreso con carriolas ni equipaje voluminoso, y el recinto no dispone de guardarropa. Estas medidas permiten un flujo constante y seguro dentro del espacio.

Ubicada en el corazón de París (Atelier des Lumières 38 rue Saint-Maur, 75011 París), Planeta Prehistórico: Dinosaurios se presenta como una opción cultural que combina entretenimiento, aprendizaje y tecnología. Es una actividad ideal para quienes buscan una experiencia distinta durante un viaje a la capital francesa, así como para familias interesadas en acercar a los más jóvenes al mundo de la ciencia y la historia natural a través de un formato visual y narrativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L’Atelier des Lumières (@atelierdeslumieres)