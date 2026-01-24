Experiencia inmersiva Desafío Dalí en CDMX: ¿Cuánto cuesta y dónde visitarla?

La Ciudad de México será sede de una experiencia inmersiva innovadora que combina arte, tecnología y entretenimiento. Se trata de Desafío Dalí, una exposición que permitirá a los amantes del arte sumergirse en el universo creativo del artista español a través de más de 100 de sus obras.

Los visitantes podrán embarcarse en un viaje hipnotizante al mundo surrealista de uno de los artistas más enigmáticos del siglo XX, admirando sus icónicas piezas con formatos innovadores, como La persistencia de la memoria, Los Elefantes, El Sacramento de la Última Cena y Galatea de las Esferas, entre muchas otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desafío Dalí México (@desafiodalimx)

Con seis áreas expositivas y más de 100 contenidos inéditos provenientes de España, bajo la supervisión de la Fundación Gala-Salvador Dalí, los asistentes podrán explorar de manera única la mente de este genio del arte.

¿Dónde se encuentra la experiencia inmersiva de Dalí?

La exposición está en el Parque Naucalli, ubicado en Naucalpan de Juárez, a pocos minutos de la Ciudad de México por Periférico. Estará abierta hasta el 7 de febrero de 2026, con horario de lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Si ya te animaste a vivir esta experiencia, los precios son los siguientes:

Los adultos podrán disfrutar de la experiencia desde $350 pesos entre semana y $440 pesos durante el fin de semana. Los niños menores de 12 años pagarán $200 pesos entre semana y $290 pesos en fin de semana, mientras que los adultos con credencial INAPAM tendrán acceso desde $250 pesos entre semana y $340 pesos los fines de semana.

Cabe mencionar que cada recorrido tiene una duración de 60 minutos, por lo que el boleto es válido únicamente para la hora marcada en su acceso.

Los boletos se pueden adquirir en línea a través de TicketOne, lo que garantiza el acceso sin filas y en el horario deseado.